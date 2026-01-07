A través del Decreto 372/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV), una alternativa para ciudadanos argentinos que deseen completar estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Para ingresar, se deben cumplir requisitos específicos y aprobar un curso de admisión.

¿Qué es el Servicio Militar Voluntario?

El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una prestación voluntaria que permite a los ciudadanos integrase a las Fuerzas Armadas y colaborar en la defensa nacional. Los soldados realizan tareas tácticas, logísticas y administrativas en unidades y dependencias militares, recibiendo capacitación e instrucción especializada.

Tras aprobar el Curso de Admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea y firmará un compromiso de servicio por dos años, renovable una sola vez hasta los 28 años.

Requisitos para ingresar al SMV

Tener entre 18 y 28 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobado los estudios primarios.

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar un examen psicofísico.

Adrian Escandar

Documentación requerida

Además, se deben presentar varios documentos personalmente en el centro de incorporación más cercano al domicilio. Estos son:

Solicitud de inscripción con foto color 4X4.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).

Constancia de CUIL.

Beneficios del Servicio Militar Voluntario

Ser Soldado Voluntario tiene varios beneficios. Entre ellos se destacan los siguientes:

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.

Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

¿Cuánto se cobra por ser soldado voluntario?

A diciembre de 2025 , los montos eran:

Soldado voluntario o marinero de primera categoría : $ 659.720 mensuales.

Soldado voluntario o marinero de segunda categoría: $ 610.510 mensuales.

¿Cómo inscribirse al Servicio Militar Voluntario?

La inscripción está abierta todo el año. Los interesados deben dirigirse al Centro de Incorporación Zonal más cercano al domicilio. Para consultar cuál se encuentra más cerca se puede ingresar a este link o llamar al (011) 4317-6000 INT. 15577.