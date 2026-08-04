El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico para Buenos Aires y alertó por el regreso de las lluvias por una tormenta con fuertes vientos.
Por su parte, el clima hoy se mantendrá nublado con mínimas de 11° y máximas de 15° por la tarde. No están previstos chubascos para el martes, pero el cielo estará marcado por la presencia de nubes.
Pronóstico de lluvias para Buenos Aires
La alerta dirigida a toda la población del AMBA rige para todo el jueves por las fuertes lluvias. Según Meteored, se esperan hasta 12 milímetros de acumulación de agua con vientos sentido norte de hasta 56 kilómetros por hora.
La tormenta golpeará a lo largo y ancho de toda Buenos Aires con temperaturas que fluctuarán entre lo 6° en algunas zonas del interior y hasta 16° en la Ciudad.
Cómo estará el clima tras las lluvias
El paso del temporal dará paso a una mañana fresca de viernes con mínimas de 6°, pero con el cielo despejado y máximas de 14°.
El sábado y el domingo mantendrán condiciones climáticas similares con una mínima de 5° por la mañana y máximas de 14° por la tarde con sol.