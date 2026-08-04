El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico para Buenos Aires y alertó por el regreso de las lluvias por una tormenta con fuertes vientos.

Por su parte, el clima hoy se mantendrá nublado con mínimas de 11° y máximas de 15° por la tarde. No están previstos chubascos para el martes, pero el cielo estará marcado por la presencia de nubes.

Pronóstico de lluvias para Buenos Aires

La alerta dirigida a toda la población del AMBA rige para todo el jueves por las fuertes lluvias . Según Meteored, se esperan hasta 12 milímetros de acumulación de agua con vientos sentido norte de hasta 56 kilómetros por hora.

La tormenta golpeará a lo largo y ancho de toda Buenos Aires con temperaturas que fluctuarán entre lo 6° en algunas zonas del interior y hasta 16° en la Ciudad.

Cómo estará el clima tras las lluvias

El paso del temporal dará paso a una mañana fresca de viernes con mínimas de 6°, pero con el cielo despejado y máximas de 14°.

El sábado y el domingo mantendrán condiciones climáticas similares con una mínima de 5° por la mañana y máximas de 14° por la tarde con sol.