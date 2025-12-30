Los cajeros no bancarios se encuentran fuera de la red compuesta por Banelco y Red Link.

De ser piezas de hardware, revolucionarias en su momento, a un centro de servicios, los cajeros automáticos cumplieron 40 años en la Argentina, en medio del debate sobre el futuro del sistema financiero.

En 1985 surgió en el país Banelco, un acrónimo de Banca Electrónica Compartida, con la idea de la interconexión a distintos bancos a través de una red común de cajeros automáticos.

En 1996 comenzaron a dispensar dólares y en la actualidad es una decisión de cada emisor de tarjetas, tanto la posibilidad como los límites de extracción.

En ese momento, recuerdan hoy en la compañía, la idea de interoperabilidad era una apuesta contracultural en un sistema financiero fragmentado en un país todavía convulsionado.

El objetivo era que los clientes pudieran operar desde múltiples lugares, más allá de su entidad de origen.

Cajeros bimonetarios

La extracción de efectivo y la consulta de saldo se volvieron gestos cotidianos. Pero hubo un diferencial que marcó época: la posibilidad de extraer dólares desde los primeros equipos, una funcionalidad que atravesó los años ’90 y que en la actualidad, y crecientemente, sigue siendo una de las más valoradas.

En un país bimonetario de hecho, el cajero se convirtió en una válvula de acceso clave a la moneda dura.

Según fuentes de Payway, la compañía que administra Banelco, la posibilidad de extraer dólares surgió en el año 1996.

En la actualidad, la chance de extraer dólares de las cuentas se aplica en los cajeros de las entidades emisoras de las tarjetas.

Los límites también son potestad de cada banco emisor, razón por la cual no hay un único límite de extracción.

Servicios

Durante los años ’90 los cajeros sumaron el pago electrónico de servicios públicos y dio los primeros pasos en homebanking.

De un dispenser de billetes a un centro de servicios: la historia de los cajeros automáticos Payway

En los 2000, con el lanzamiento de PagoMisCuentas, extendió esa lógica al mundo web y móvil, anticipando la digitalización masiva del sistema de pagos.

La historia de los canjeros avanza hacia la seguridad y las experiencias. En 2006 llegó el doble factor de autenticación y la unificación de la experiencia digital en toda la red.

En 2011, Banelco implementa en América latina las transferencias inmediatas entre cuentas. En 2013 sumó el depósito inteligente sin sobre.

En 2019 integró pagos desde billeteras virtuales. Y en 2020, en plena pandemia, fue declarada actividad esencial y desarrolló soluciones críticas como el pago del IFE y la extracción sin tarjeta.

La gestión

Hoy, la red Banelco, la mayor del sistema en la Argentina es gestionada por Payway, una empresa de Newpay, compañía controlada por el fondo Advent International.

La red Banelco tiene 6500 cajeros automáticos en todo el país. Y entre los ATM y los canales digitales como PagoMisCuentas procesa pagos de servicios e impuestos de más de 6500 empresas adheridas y procesa un volumen cercano a los 100 millones de transacciones mensuales.

“Banelco es parte del día a día de los argentinos, que evolucionó de una red de extracción y consulta de saldos a una plataforma integral de pagos”, sintetizó Mariano Reisin, Chief Business Officer de Newpay.