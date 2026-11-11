El calendario de feriados nacionales de 2026 todavía tiene varias fechas de descanso antes de que termine el año. Después de las jornadas especiales que se decretaron por la visita del papa León XIV, los argentinos tendrán tres oportunidades más para disfrutar de fines de semana largos entre noviembre y diciembre.

El cronograma incluye un feriado trasladable, un día no laborable con fines turísticos y fechas inamovibles. De esta manera, quienes quieran organizar viajes o actividades podrán anticipar cómo quedan los últimos descansos del año de acuerdo al cronograma que informó el Gobierno Nacional.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo de noviembre?

El próximo descanso extendido llegará por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este año, el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

La modificación se aplica de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27.399, que establece los feriados nacionales que coincidan con jueves o viernes deben trasladarse al lunes siguiente. Por ese motivo, el viernes 20 no será la jornada de descanso.

¿Cuándo es el próximo feriado de noviembre? Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Así, el primer fin de semana largo que queda en el calendario estará conformado por el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. Serán tres días consecutivos de descanso en todo el país.

¿Qué días serán feriados en diciembre de 2026?

El siguiente período de descanso llegará en diciembre, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible.

De esta manera, el calendario permitirá un descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Sin embargo, hay una diferencia importante, ya que al tratarse de un día no laborable, el lunes 7 queda sujeto a la decisión de cada empleados en el sector privado.

Por otro lado, el último fin de semana largo de 2026 será el de Navidad. El viernes 25 de diciembre es considerado feriado nacional inamovible, por lo que se sumará al sábado 26 y al domingo 27 para conformar tres días consecutivos de descanso.