Tras el feriado por el Día de la Revolución de Mayo, miles de argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo para disfrutar varios días de descanso seguidos.

El calendario oficial publicado por el Gobierno nacional señala que el 17 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, por lo que habrá asueto en todo el país.

Cambia el feriado del 17 de junio

Desde el Gobierno informaron que cambiaron el día del feriado en pos de beneficiar a los argentinos. El asueto es el miércoles 17, pero al ser un feriado trasladable lo movieron al lunes 15 para formar un fin de semana largo .

La fecha será ideal para disfrutar de un descanso extendido de tres días al juntarse con el fin de semana común.

En caso se trabaje en la fecha, corresponderá una doble remuneración para el pleno de los trabajadores.

Qué fines de semana largos quedan en 2026

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre : 3 días de descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12)

Del 21 al 23 de noviembre: 3 días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional (el viernes 20 se traslada al lunes 23)

Del 25 al 27 de diciembre: 3 días de descanso por Navidad (viernes 25)

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados señala las fechas de asueto del 2026:

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre