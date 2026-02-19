El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que hoy jueves 19 de febrero se podrá estacionar vehículos durante las 24 horas avenidas donde normalmente se encuentra prohibido el estacionamiento los días hábiles de 7 a 21 horas. Por lo tanto, el GCBA confirmó que se podrá estacionar los autos en cualquier calle o avenida, siempre que se respeten: Por otro parte, el GCBA afirmó que este jueves no se cobrará estacionamiento con el sistema regulado de la Ciudad durante las 24 horas del día jueves 19 de febrero de 2026, en las zonas de estacionamiento medido con la aplicación Blinkay. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicada a la Gerencia Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón, a la Dirección General Gestión Integral del Tránsito, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y a la empresa prestataria del sistema de estacionamiento regulado.