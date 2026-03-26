La Ciudad de México (CDMX) se prepara para la reapertura del Estadio Banorte con un amplio operativo de seguridad y movilidad, de cara al Mundial 2026. En esta línea, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que no se permitirá el acceso ni estacionamiento de autos particulares en los alrededores del recinto, como parte de un plan para mantener el orden durante el evento. La mandataria detalló que se priorizarán alternativas de traslado para los asistentes, principalmente el transporte público, el cual operará con horarios especiales y rutas seguras. “Estamos preparando a la ciudad para recibir este evento con orden, seguridad y una buena experiencia para todos”, señaló. En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció la implementación del operativo “Estadio Seguro”, en el que participarán más de 10,000 profesionales. Habrá apoyo de ambulancias, cerca de 4,000 policías en campo y unidades de la Policía Auxiliar. También se integrarán 250 moto patrullas distribuidas en puntos estratégicos, desde la llegada de las selecciones a sus hoteles hasta su traslado al estadio, con el objetivo de resguardar tanto a los equipos como a los aficionados. En cuanto a la movilidad, el secretario Héctor Ulises García Nieto explicó que habrá cierres viales en avenidas como Santa Úrsula, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, por lo que recomendó planear los traslados con anticipación. Finalmente, indicó que las puertas del estadio abrirán a las 15:30 y que únicamente podrán ingresar vehículos con acreditación especial, como los de servicios de emergencia o residentes de la zona. El Estadio Akron, en Guadalajara, será sede de cuatro partidos ; el Estadio BBVA, en Monterrey, recibirá tres encuentros; y el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, albergará otros tres, incluido el juego inaugural. La FIFA informó que México no solo mantendrá los 10 partidos originalmente contemplados, sino que sumará dos más para el Mundial de 2026. Con esto, el país será anfitrión de un total de 13 encuentros. De estos, 10 corresponderán a la fase de grupos, mientras que dos serán de dieciseisavos de final. Los partidos de eliminación directa se disputarán en dos de los recintos más representativos del país: el Estadio Azteca y el Estadio BBVA. Además, la Ciudad de México será sede de un duelo de octavos de final, nuevamente en el llamado Coloso de Santa Úrsula. Jueves 11 de junio Domingo 14 de junio Miércoles 17 de junio Jueves 18 de junio Sábado 20 de junio Martes 23 de junio Miércoles 24 de junio Viernes 26 de junio Dieciseisavos de final Octavos de final Así, el territorio mexicano se consolida como una de las sedes clave de la Copa del Mundo, con partidos distribuidos en tres ciudades y presencia tanto en fase de grupos como en instancias decisivas.