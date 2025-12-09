El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, dispuso la eliminación de los aranceles que históricamente cobraba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Es por trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización de los servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.

En el marco de la política de desregulación, simplificación y modernización del transporte automotor, se realizó un análisis integral de la estructura arancelaria vigente. Tras concluir que la eliminación de estos cobros no afecta las tareas de control y fiscalización a cargo de la CNRT, se derogaron diversas resoluciones dictadas entre 1992 y 2001 que habían quedado obsoletas.

En este sentido, se eliminaron aranceles en más de 50 trámites innecesarios que obstaculizaban las dinámicas actuales del transporte. Esta medida contribuye a un sistema más ágil, eficiente y equitativo, al reducir la carga burocrática para operadores y usuarios. Además, los registros y procedimientos ya se encuentran unificados bajo las nuevas normativas aprobadas entre 2024 y 2025.

La derogación de los aranceles forma parte de una política pública orientada a reducir cargas administrativas innecesarias, armonizar procedimientos con la normativa vigente y acompañar el proceso de modernización del Estado para una mejora continua.