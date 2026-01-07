El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas para las personas con discapacidad.

En ese sentido, el Gobierno Nacional reafirmó que continúan vigentes los cambios en la renovación de este documento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios.

Antes de que se disolviera la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud y tendrá la denominación de “Secretaria Nacional de Discapacidad”, se anunció una prórroga para los certificados, tanto en formato papel como digital, cuyo vencimiento estaba previsto entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

Fuente: argentina.gob.ar

¿Cuándo se debe renovar el Certificado Único de Discapacidad?

El Gobierno reiteró que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga de un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026.

Sin embargo, los CUD con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 deben renovarse en 2025, lo que significa que no están incluidos en la prórroga para los demás certificados.

El Certificado de Discapacidad es un documento de validez nacional, emitido por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, que se otorga a quienes tengan una alteración funcional física, sensorial, mental o intelectual que implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar y social permanente, transitoria o prolongada.

El objetivo de la medida es garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares del certificado, dándoles más tiempo para renovar el trámite. Además, busca evitar la saturación de turnos en las fechas de actualización.

Quienes necesiten renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026 deben pedir un turno en una Junta Evaluadora. Para saber cuál es la más cercana a tu domicilio, ingresá a este link.

Cuáles son los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad

Quienes deseen obtener el Certificado Único de Discapacidad deben presentar alguna de las siguientes condiciones:

Intelectual y Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico.

Digestivo/Hepático.

Todo sobre el CUD: requisitos y proceso

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que valida la condición de discapacidad de una persona. Su entrega se realiza tras una evaluación por un equipo de profesionales de diversas áreas.

Para consultar la documentación requerida según el tipo de discapacidad, se puede acceder a este link.

Es importante destacar que la disolución de la ANDIS no implica la interrupción de las prestaciones y servicios que emite el organismo a los beneficiarios.

¿Cuáles son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad?

Los titulares del CUD pueden acceder a los siguientes beneficios: