Febrero de 2026 traerá dos puentes escolares confirmados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), según el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 .

Los descansos están derivados de las sesiones del Consejo Técnico Escolar y un día de descanso obligatorio marcado en el calendario cívico nacional. Esta combinación permitirá periodos extendidos de asueto para la comunidad educativa en todos los niveles de educación básica.

Cuándo será el primer puente: cuatro días consecutivos sin actividades

El primer descanso comenzó con la suspensión de clases del viernes 30 de enero debido a la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. A esta jornada se suma el lunes 2 de febrero, día de descanso obligatorio por la conmemoración del Día de la Constitución.

Suspenden las clases en febrero y cierran las escuelas por dos días en todo el país.

La configuración del primer puente quedará de la siguiente manera:

viernes 30 de enero por Consejo Técnico Escolar

sábado 31 de enero como fin de semana regular,

domingo 1 de febrero también como fin de semana

lunes 2 de febrero por descanso obligatorio.

En total, serán cuatro días consecutivos sin clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Segundo puente: tres días a finales de mes

El segundo periodo de descanso llegará al cierre de febrero. La SEP confirmó que el viernes 27 de febrero se suspenderán las actividades escolares por la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, generando un nuevo fin de semana extendido. Este segundo puente se extenderá de la siguiente forma:

viernes 27 de febrero por Consejo Técnico Escolar

sábado 28 de febrero como fin de semana habitual

domingo 1 de marzo también como fin de semana regular.

De esta manera, los estudiantes disfrutarán de un puente de tres días consecutivos antes de regresar a las aulas. El retorno a las actividades académicas normales está programado para el lunes 2 de marzo de 2026.

Ambos periodos de descanso están establecidos oficialmente en el calendario escolar y aplican para todas las instituciones educativas de nivel básico en el país que siguen el calendario de la SEP.