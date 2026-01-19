El Gobierno modifica el calendario escolar 2026: las vacaciones de mitad de año serán más cortas.

El Gobierno Nacional ajustó el calendario escolar de este año (Fuente: archivo).

El calendario escolar 2026 en Colombia tendrá modificaciones clave que ya empiezan a generar conversación entre padres de familia, estudiantes y docentes. El Ministerio de Educación Nacional confirmó un ajuste en los tiempos de receso académico, con una reducción en las vacaciones de mitad de año, una decisión que marcará el ritmo del año lectivo en los colegios oficiales del país.

Aunque el país no cuenta con un calendario único y cada entidad territorial certificada define fechas puntuales, el Gobierno sí estableció lineamientos generales que deberán ser adoptados por las secretarías de Educación. En total, el año escolar se extenderá desde finales de enero hasta finales de noviembre y mantendrá cinco periodos de descanso.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el calendario escolar 2026?

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, las clases para los estudiantes de colegios públicos comenzarán el 26 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 29 de noviembre del mismo año. Este periodo contempla las 40 semanas de trabajo académico obligatorio con estudiantes, tal como lo establece la normativa vigente.

Además del tiempo en aula, los docentes y directivos deberán cumplir semanas adicionales destinadas a planeación institucional, evaluación y organización pedagógica, que se distribuyen a lo largo del año.

¿Por qué las vacaciones de mitad de año serán más cortas en 2026?

El ajuste más notorio del calendario escolar 2026 está en el receso de mitad de año. A diferencia de años anteriores, este descanso será más corto y obligará a los estudiantes a regresar a clases varios días antes.

Según el Gobierno, la medida busca fortalecer la continuidad del proceso educativo, reducir interrupciones prolongadas y mejorar el aprovechamiento del tiempo académico. La decisión también responde a la necesidad de equilibrar los períodos de clase con los recesos, sin afectar el cumplimiento del plan de estudios.

¿Cuántos días durarán las vacaciones de mitad de año en 2026?

El descanso de mitad de año para los estudiantes de colegios públicos irá del 22 de junio al 6 de julio de 2026. Esto representa una reducción frente al calendario anterior, cuando el receso se extendía por más días en el mes de julio.

El regreso anticipado a las aulas implicará ajustes en los planes familiares, especialmente para quienes suelen programar viajes o actividades recreativas durante ese periodo.

¿Cuáles serán los cinco periodos de descanso del calendario escolar 2026?

Aunque las vacaciones de mitad de año serán más cortas, el calendario escolar mantendrá cinco momentos de receso distribuidos a lo largo del año. Estos descansos buscan evitar la sobrecarga académica y permitir pausas estratégicas durante el ciclo lectivo.

De manera general, los periodos de descanso serán:

Receso previo al inicio de clases, en enero.

Semana Santa, entre finales de marzo y comienzos de abril.

Vacaciones de mitad de año, entre junio y julio.

Semana de receso escolar en octubre.

Vacaciones de fin de año, desde finales de noviembre hasta enero de 2027.

Las fechas exactas podrán variar ligeramente según cada secretaría de Educación, pero deberán respetar estos rangos definidos a nivel nacional.

¿A quiénes aplica el cambio en el calendario escolar 2026?

Los ajustes anunciados aplican exclusivamente para los colegios públicos del país. Las instituciones privadas, como es habitual, podrán definir su propio calendario, aunque muchas suelen alinearse con las fechas oficiales para facilitar la organización familiar.