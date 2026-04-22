Cada vez son más las personas que optan por alternativas naturales a la hora de buscar soluciones en el hogar. La mezcla de cáscaras de mandarina, canela y jengibre es una combinación clave para potenciar la salud y también por su acción repelente. Con el inicio del frío y las bajas temperaturas, es normal que comiencen a aparecer resfríos e inflamaciones en la garganta. Esta mezcla es particularmente buena por sus siguientes beneficios: Esto se debe a que las cáscaras de mandarina cuentan con antioxidantes y aceites esenciales, mientras que el jengibre es un antiinflamatorio natural. La canela le dará un toque de sabor y potenciará la circulación. Además de ser una combinación clave para la salud, la mezcla ayuda a purificar el aire y aromatizar el ambiente. El vapor puede neutralizar malos olores de la casa y mejorar la sensación de limpieza. Otro de sus usos es que, mientras se hierve, funciona como un repelente por ser una barrera contra insectos. Puede alejar mosquitos, moscas, hormigas y más. Tras reunir las cáscaras de mandarina, el jengibre y la canela, seguir los siguientes pasos: