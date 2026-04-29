Cada vez que se extrae efectivo o se realiza algún movimiento en el cajero automático, el usuario está acostumbrado a elegir la opción de imprimir el ticket para ver el detalle del movimiento. Sin embargo, este hábito que parece inofensivo para cualquiera puede llegar a tener riesgo en tema de seguridad financiera si llegan a caer en las manos equivocadas. Las personas que optan por imprimir el ticket a la hora de utilizar el cajero automático para obtener el detalle del movimiento o mantenerlo como un comprobante, pueden tener consecuencias porque personas con intenciones delictivas pueden acceder a datos sensibles. Dejar tirado el ticket en cualquier lado puede incrementar la posibilidad de fraude o robo de identidad. Según los expertos en ciberseguridad, los delincuentes pueden llevar a cabo maniobras como: En este marco, los expertos recomiendan estas opciones: Para reforzar el conocimiento en ciberseguridad, el Banco Central de la República Argentina, aconseja: Si el usuario no quiere tener ningún tipo de sorpresas, la modalidad que más le será útil es la de activar las alertas de consumo que ofrecen las distintas alertas bancarias. Al estar al tanto de cada notificación del movimiento bancario, generará que el usuario tome cartas en el asunto rápidamente si ve un movimiento inusual o extraño. Toda esta información posibilitará al usuario tener un resguardo más sólido de su información personal y sensible y, en consecuencia, de sufrir un fraude o robo de identidad. Cabe destacar que ante cualquier falla o irregularidad, el usuario tiene la posibilidad de comunicarse con la entidad bancaria para denunciar o recibir orientación al respecto.