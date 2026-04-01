El sistema financiero en Colombia da un paso clave hacia la modernización con la llegada de los retiros sin contacto, una función que ya comienza a implementarse en miles de cajeros automáticos del país. Esta tecnología promete transformar la experiencia de los usuarios en operaciones cotidianas. La iniciativa, impulsada por Bancolombia, introduce una nueva forma de retirar dinero sin necesidad de insertar la tarjeta en el dispositivo. Con este cambio, el banco busca alinearse con las tendencias globales que priorizan la rapidez y la seguridad en las transacciones. Este avance se apoya en la tecnología NFC, utilizada ampliamente en pagos digitales, que permite realizar operaciones acercando la tarjeta al lector. Su incorporación en cajeros marca un hito en la evolución de los servicios financieros presenciales. La nueva modalidad simplifica el proceso tradicional al eliminar pasos mecánicos y reducir el tiempo de cada transacción: Este cambio permite una interacción más ágil con los dispositivos y mejora la experiencia en operaciones de retiro de efectivo. La implementación de esta tecnología no solo optimiza la rapidez, sino que también reduce riesgos asociados a fraudes comunes en el sistema financiero. Desde la entidad destacaron que “este hito representa un paso significativo en la evolución de este canal físico, alineándolo con las tendencias globales de experiencias financieras más ágiles, más seguras y sin contacto”. Además, señalaron que “los retiros sin contacto pueden reducir el tiempo de cada transacción, al eliminar pasos mecánicos como la inserción y expulsión de la tarjeta”, lo que mejora la eficiencia del servicio. La expansión de esta funcionalidad continuará en el sistema financiero, con el objetivo de extenderla a más productos y usuarios en los próximos meses.