De cara a 2026, los bancos mantienen límites máximos diarios para la extracción de efectivo en cajeros automáticos, un punto clave para quienes dependen del uso de dinero en efectivo. Aunque los montos pueden actualizarse con el tiempo, cada entidad financiera establece un tope que condiciona cuánto se puede retirar por día. Los bancos aplican topes diarios de retiro que pueden ampliarse, en muchos casos, mediante el homebanking o solicitándolo a través de los canales oficiales de atención al cliente. Estos son los límites máximos informados por los principales bancos: Los montos finales pueden variar según el tipo de cuenta, el perfil crediticio y si se utilizan cajeros automáticos tradicionales o terminales de autoservicio. En el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, el Gobierno estableció nuevos umbrales a partir de los cuales las entidades financieras deben informar operaciones a ARCA. En 2026 rigen los siguientes límites para operaciones bancarias: La extracción de dinero en efectivo desde un cajero automático no siempre es gratuita, ya que el costo depende del origen del cajero y de la entidad financiera a la que pertenece la cuenta del usuario. Puede tener costo en los siguientes casos: Las entidades están obligadas a informar de manera clara el detalle de las comisiones y cargos aplicables, que debe encontrarse publicado en la página web oficial de cada banco y en sus canales de atención al cliente.