Este fin de semana llega con un día clave para todos los trabajadores y empresas, el momento del pago de sus sueldos, pensiones y otros depósitos que suelen recibir la el cierre de mes; sin embargo, todas las transacciones bancarias se verán interrumpidas por el cierre general de bancos que tendrá lugar en las próximas 48 horas. Según comunicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, el viernes 1 de mayo habrá cierre total de bancos debido al feriado conmemorativo al Día Internacional del Trabajo, reduciendo a cero la atención presencial de todos los bancos en el país. “Recuerda: el próximo viernes 1 de mayo los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la CNBV suspenderán operaciones al público”, indicó la autoridad bancaria en un reciente comunicado dirigido a todos los derechohabientes. “Las sucursales permanecerán cerradas, pero podrías realizar operaciones en cajeros automáticos y banca digital”, señaló la CNBV, sin embargo, dejaron en claro que se deben tomar precauciones en las siguiente 24 horas para evitar contratiempos y retrasos en los pagos. “Toma precauciones y realiza tus trámites en con anticipación”, remarcó la CNBV. Al tratarse de un cierre total de sucursales en una fecha que coincide con el pago de quincenas y pensiones, es fundamental que los usuarios anticipen sus movimientos para evitar retrasos en la disposición de su dinero o el cumplimiento de obligaciones financieras. Las siguientes transacciones y servicios quedarán restringidos en ventanilla: Atención personalizada: No habrá servicios de ejecutivos para aclaraciones, apertura de cuentas o asesorías. Operaciones en ventanilla: Depósitos y retiros de efectivo directamente con cajeros humanos. Cambio de divisas: Compra y venta de moneda extranjera dentro de las sucursales. Cobro de cheques: No se podrán canjear documentos físicos de forma presencial durante esa jornada. Trámites administrativos: Solicitudes de créditos, aclaraciones de cargos o entrega de plásticos. Siguiendo esa línea, los usuarios bancarios podrán realizar transferencias vía SPEI, consultar saldos a través de aplicaciones móviles, pagar servicios y realizar retiros de efectivo en cajeros las 24 horas. Cabe recordar que, según la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si una fecha límite de pago cae en un día inhábil, el pago podrá efectuarse el día hábil siguiente sin generar cargos por mora.