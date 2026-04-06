Los cajeros automáticos en Colombia entran en una nueva etapa tras la decisión de Bancolombia de habilitar más de 4.000 equipos con una modalidad de retiro sin tarjeta física. La entidad incorporó tecnología NFC que permite a los usuarios acceder a su dinero acercando el celular o la tarjeta sin necesidad de insertarla, lo que reduce riesgos de fraude y acelera el proceso de extracción. La medida responde al crecimiento de los pagos digitales y a la necesidad de ofrecer operaciones más ágiles y seguras en todo el país. Con este cambio, los clientes ya no tendrán que introducir el plástico en la ranura del cajero. El sistema funciona sin contacto, similar a los pagos en comercios, y disminuye la posibilidad de clonación de tarjetas, uno de los delitos más frecuentes en el uso de cajeros tradicionales. Además, evita fallas por desgaste del chip y mejora los tiempos de operación. El retiro sin tarjeta en Bancolombia es sencillo y no requiere trámites adicionales si el usuario cuenta con un producto habilitado con pagos sin contacto. El proceso funciona así: Este método elimina la necesidad de insertar la tarjeta y reduce la exposición a dispositivos fraudulentos instalados en la ranura. La nueva modalidad trae varias ventajas para los usuarios en Colombia: Además, la implementación en más de 4.000 cajeros representa una expansión importante dentro de la red nacional de la entidad financiera. Sí. Bancolombia también permite retirar efectivo sin tarjeta a través de su aplicación móvil. El usuario puede generar un código o un PIN desde el celular y utilizarlo en el cajero automático. El procedimiento consiste en ingresar a la app, seleccionar “Retiro sin tarjeta”, generar el código y digitarlo en el cajero. Esta opción es útil para quienes no tienen el plástico o prefieren no cargarlo. Además del retiro sin contacto, Bancolombia mantiene otras alternativas: Estas modalidades permiten acceder al efectivo sin necesidad de portar la tarjeta, lo que amplía las opciones para los usuarios. El monto depende del tipo de cuenta y canal utilizado. Por ejemplo, en cuentas como Bancolombia a la mano, el límite diario en cajeros automáticos puede llegar hasta $1.000.000. Para montos mayores, el retiro puede realizarse en sucursales o corresponsales autorizados, teniendo en cuenta posibles cobros como el impuesto del 4x1000 cuando aplique.