¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos cuentan realmente cada cuántos días y por qué es obligatorio hacerlo.

La obra más ambiciosa de América Latina: el túnel de 14 km que unirá Argentina y Chile bajo la Cordillera y eliminará la dependencia al clima

Reiniciar el celular es una de esas recomendaciones que muchos escucharon alguna vez, pero pocos aplican de manera regular.

Sin embargo, fabricantes y especialistas en tecnología coinciden en que este simple hábito puede marcar una gran diferencia en el rendimiento, la seguridad y la vida útil del dispositivo .

Aunque parezca exagerado, apagar y volver a encender el teléfono no es solo una solución de emergencia: debería ser parte del uso cotidiano.

Hoy los smartphones funcionan como pequeñas computadoras que están encendidas las 24 horas. Ejecutan apps en segundo plano, acumulan procesos y gestionan conexiones constantes.

Con el tiempo, todo eso pasa factura. Por eso, reiniciar el celular con cierta frecuencia ayuda a “resetear” el sistema y evitar problemas que se vuelven cada vez más comunes.

Cada cuántos días conviene reiniciar el celular

Según recomiendan expertos y fabricantes, lo ideal es reiniciar el celular al menos una vez por semana.

En algunos casos, incluso cada tres o cuatro días puede ser beneficioso, sobre todo, si el uso es intensivo o si se instalan muchas aplicaciones.

No importa si el dispositivo es Android o iPhone: ambos sistemas operativos se benefician del reinicio periódico.

Este simple hábito puede marcar una gran diferencia en el rendimiento, la seguridad y la vida útil del dispositivo. ChatGPT

El motivo principal es que el reinicio libera la memoria RAM, cierra procesos que quedaron colgados y permite que el sistema operativo vuelva a arrancar en condiciones óptimas.

Esto se traduce en un teléfono más rápido, con menos cuelgues y menor consumo innecesario de batería. Muchos problemas de lentitud o fallas menores se resuelven simplemente con este paso.

Por qué es obligatorio hacerlo, según los expertos

Además del rendimiento, la seguridad es otro punto clave. Reiniciar el celular ayuda a aplicar correctamente actualizaciones del sistema y parches de seguridad que, en muchos casos, no se activan del todo hasta que el equipo se apaga y vuelve a encender. Esto reduce vulnerabilidades y posibles riesgos frente a malware o fallos del software.

Otro beneficio importante es el cuidado de la batería. Cuando el sistema funciona con procesos innecesarios en segundo plano, el consumo energético aumenta. Al reiniciar, se eliminan esas cargas invisibles y el teléfono vuelve a usar los recursos de manera más eficiente. A largo plazo, esto puede ayudar a mantener una mejor autonomía diaria.

Por último, reiniciar el celular permite detectar problemas más serios. Si después de hacerlo el equipo sigue funcionando mal, puede ser una señal de que hay una app conflictiva o un fallo que requiere atención.

En ese sentido, el reinicio también funciona como una herramienta de diagnóstico simple y accesible para cualquier usuario.

Incorporar este hábito no lleva más de un minuto y puede evitar dolores de cabeza. En un contexto donde el celular es indispensable para trabajar, comunicarse y entretenerse, cuidarlo con acciones básicas como esta resulta casi obligatorio.