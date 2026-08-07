Búsqueda de empleo | Cómo entrar a trabajar a los supermercados más importantes de la Argentina: Carrefour, Día, Coto, Disco y ChangoMás.

Conseguir el primer trabajo o cambiar de rubro en la segunda mitad del año es una meta que se plantean muchos jóvenes en Argentina, y las grandes cadenas de supermercados suelen ser una de las puertas de entrada más accesibles al mercado laboral.

Carrefour, Día, Coto, Disco y ChangoMás mantienen búsquedas activas durante todo el año para cubrir puestos de cajero, repositor y atención al cliente, entre otros.

La mayoría de estas posiciones no exige experiencia previa ni estudios terciarios, lo que las convierte en una opción concreta para quienes buscan su primera experiencia laboral formal.

A continuación, qué piden en cada cadena y cómo postularte de forma correcta.

Qué piden las principales cadenas de supermercados para contratar

En términos generales, estas son las condiciones que más se repiten en las búsquedas de las grandes cadenas:

Secundario completo o en curso, según el puesto.

Disponibilidad horaria para turnos rotativos, incluidos fines de semana y feriados.

Buena predisposición para la atención al cliente.

Capacidad de trabajo en equipo.

Experiencia previa valorada, aunque no siempre excluyente.

Carrefour, Día, Coto, Disco y ChangoMás mantienen búsquedas activas durante todo el año. Archivo.

Cada empresa tiene matices propios. Coto exige secundario completo para la mayoría de sus puestos operativos, mientras que Carrefour y Día priorizan la orientación al cliente por sobre la experiencia formal. Disco, que forma parte del grupo Cencosud junto a Jumbo y Vea, ofrece beneficios como comida incluida durante la jornada y descuentos en sus locales. ChangoMás busca perfiles con potencial y ganas de desarrollarse dentro de la compañía.

Cómo postularte a cada cadena, paso a paso

Cada supermercado centraliza sus búsquedas en una plataforma propia:

Coto: el registro se hace a través de su portal oficial de empleos, donde hay que crear una cuenta, cargar el CV y postularse a las vacantes por zona.

Carrefour: publica la mayoría de sus búsquedas en LinkedIn, donde hay que completar el perfil profesional antes de aplicar.

Día: también utiliza LinkedIn y su propio portal de empleo, con vacantes filtradas por localidad.

Disco: las postulaciones se hacen desde empleos.cencosud.com, seleccionando “Cencosud Argentina” y subiendo el currículum en PDF o Word.

ChangoMás: las búsquedas se canalizan a través del sitio de GDN AR, en la sección “Sumate a nuestro equipo”.

En todos los casos conviene tener el CV actualizado , con estudios y experiencia laboral cargados con precisión, ya que estas plataformas suelen filtrar automáticamente a los postulantes según las palabras clave del puesto.

Además, seguir las cuentas oficiales de cada cadena en LinkedIn ayuda a enterarse primero de las nuevas búsquedas, algo clave en un mercado donde las vacantes para perfiles junior se cubren rápido.

La segunda mitad del año suele traer un repunte en las búsquedas del sector, ya que las cadenas refuerzan sus equipos de cara a las fiestas de fin de año y las temporadas de mayor venta.

Por eso, conviene anticiparse: cargar el CV antes de que se abran las convocatorias masivas aumenta las chances de quedar entre los primeros candidatos contactados.

Con el currículum al día y la plataforma correcta, postularse a estas cadenas es un trámite simple que puede abrir la puerta al primer empleo formal.