Poner cáscara de papa con sal en la sartén antes de limpiarla puede parecer un truco extraño, pero combina dos elementos que pueden ayudar a remover restos de comida y suciedad adherida.

La técnica aprovecha la textura de la cáscara de papa y la acción abrasiva de la sal para facilitar la limpieza de determinadas superficies.

Este método casero puede resultar útil después de preparar alimentos que dejan grasa o pequeños restos pegados.

Cómo usar cáscara de papa y sal para limpiar una sartén

Para aplicar este truco casero, primero hay que dejar que la sartén se enfríe y retirar los restos de comida que puedan salir fácilmente. Luego, se colocan algunas cáscaras de papa limpias sobre la superficie y se agrega una pequeña cantidad de sal gruesa.

La cáscara puede utilizarse directamente para frotar las zonas donde quedó suciedad. La sal aporta una textura que ayuda a desprender los restos, mientras que la humedad natural de la cáscara de papa facilita el proceso.

Después de frotar durante unos minutos, se retiran las cáscaras y los residuos y se lava la sartén con agua y detergente.

Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias Gemini

Para qué sirve poner cáscara de papa con sal en la sartén

El principal objetivo del truco es ayudar a remover restos de comida, grasa y suciedad superficial sin recurrir inmediatamente a productos de limpieza más fuertes. Puede ser especialmente práctico cuando quedaron pequeñas partículas adheridas después de cocinar.

La combinación funciona principalmente por una acción mecánica: la cáscara permite frotar la superficie y los granos de sal actúan como un abrasivo suave.

En qué sartenes se puede usar este truco casero

Antes de probar el método, es importante tener en cuenta el material de la sartén.

La sal puede resultar demasiado abrasiva para determinados revestimientos antiadherentes, especialmente si se frota con fuerza, por lo que en esas superficies conviene optar por métodos más suaves.

En sartenes de acero inoxidable u otras superficies resistentes, el procedimiento puede utilizarse con mayor facilidad, siempre evitando elementos que puedan rayarlas.