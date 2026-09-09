Mario, español en Australia: “En cuatro horas de trabajo cubro el alquiler de todo un mes” (foto: TikTok + ChatGPT)

Cada vez más jóvenes de España miran hacia Australia en busca de oportunidades laborales y capacidad de ahorro. Mario, un español que emigró al país hace seis años, compartió su experiencia trabajando durante la temporada del algodón y sorprendió al revelar cuánto puede ingresar durante los períodos de mayor actividad.

Durante 33 días consecutivos, el joven trabajó entre 10 y 14 horas diarias en una explotación vinculada a la industria del algodón. Su puesto se encontraba en el área logística, donde se encargaba de descargar camiones, almacenar el producto y preparar los contenedores destinados a la exportación.

Según relató a través de su perfil de TikTok, la intensidad de esas jornadas le permitió ahorrar una cantidad considerable en poco más de un mes. “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”, afirmó al explicar la diferencia entre sus ingresos y los gastos que afronta mientras trabaja en zonas rurales.

Cuánto ganó Mario trabajando 33 días seguidos en Australia

Al finalizar este período de trabajo intensivo, Mario aseguró haber recibido alrededor de 13.700 dólares australianos brutos, equivalentes a cerca de 8000 euros según la conversión utilizada por la fuente. Después de impuestos, la cantidad quedó en unos 11.600 dólares australianos netos, alrededor de 7100 euros.

El elevado nivel de ahorro no depende únicamente del salario. Durante la temporada, Mario asegura pagar unos 140 dólares australianos semanales de alquiler, además de aproximadamente 90 dólares en comida y unos 20 dólares en combustible, ya que reside cerca de su lugar de trabajo.

Es en este contexto donde el español sostiene que puede cubrir el coste del alojamiento con apenas unas horas de trabajo. La afirmación corresponde a su experiencia personal durante una temporada especialmente intensiva, por lo que no representa necesariamente el salario ni el coste de vida habitual de cualquier persona que decida trabajar en Australia.

El propio Mario insiste en esta cuestión. Pese a las cifras que comparte en redes sociales, advierte que llegar al país no garantiza automáticamente salarios elevados ni una gran capacidad de ahorro. “No llueve el dinero en cuanto aterrizas”, explicó al describir su experiencia.

Cómo es trabajar durante la temporada del algodón en Australia

La temporada del algodón genera oportunidades de empleo temporal en Australia, especialmente en las regiones rurales donde se concentran las explotaciones agrícolas. Mario decidió aprovechar el final de la campaña para trabajar la mayor cantidad posible de horas y maximizar sus ingresos.

En su caso, las jornadas se extendían entre 10 y 14 horas diarias, sin días libres durante más de un mes. El joven asegura que su puesto no implicaba una exigencia física especialmente elevada, ya que estaba concentrado principalmente en tareas logísticas.

La principal dificultad, según explica, era mental. “La única dificultad es aguantar mentalmente hacer tantas horas durante meses viviendo el ‘día de la marmota’”, señaló sobre la repetición de la rutina y la falta de descanso.

Mario también aclara que esta forma de trabajar no constituye la jornada habitual en Australia. Fue una decisión personal para aprovechar una etapa concreta de la temporada de recogida y aumentar al máximo el dinero que podía ahorrar antes de que descendiera la demanda de trabajadores.

Mario, español en Australia: “En cuatro horas de trabajo cubro el alquiler de todo un mes” (foto: TikTok + ChatGPT) TikTok: @lega.wave

El consejo de Mario para quienes quieren trabajar en Australia

La experiencia del joven muestra por qué trabajar en Australia se ha convertido en una alternativa atractiva para algunos españoles que buscan combinar una experiencia internacional con la posibilidad de ahorrar. Sin embargo, Mario evita presentar su situación como una fórmula sencilla que cualquiera pueda replicar.

El salario depende del empleo, la temporada, las horas realizadas, la experiencia y las condiciones laborales . A esto hay que sumar gastos como alojamiento, alimentación, transporte, seguros y otros costes relacionados con residir en el país.

En su caso, la combinación de muchas horas de trabajo y unos gastos relativamente reducidos le permitió concentrar una parte importante de sus ingresos en el ahorro. Tras seis años viviendo en Australia, considera que el país puede ofrecer oportunidades económicas, pero siempre que se acompañen de planificación y esfuerzo.

“Si sabes hacer medio bien las cosas, puedes sacarle un gran provecho económico”, concluyó Mario, aunque remarcó que detrás de las cifras hay jornadas excepcionalmente largas y un ritmo de trabajo que él mismo reconoce que no recomendaría mantener como forma de vida.