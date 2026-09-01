Buscan voluntarios para vivir en un paraíso natural de Costa Rica.

Viajar a Costa Rica y reducir el gasto de alojamiento es una posibilidad para quienes buscan una experiencia diferente y están dispuestos a colaborar algunas horas por semana.

Una propuesta publicada en Worldpackers permite vivir en un entorno natural de montaña, contar con hospedaje y desayuno y disponer de tres días libres para conocer los alrededores.

La experiencia se desarrolla en Turrialba, una región rodeada de naturaleza, ríos, cataratas y volcanes.

A cambio del alojamiento y los beneficios incluidos, los participantes colaboran durante 18 horas semanales en tareas vinculadas con la agricultura, jardinería, permacultura, mantenimiento y construcción natural.

Cómo es el voluntariado en Costa Rica

La experiencia se desarrolla en Refugio Piedra Grande, presentado como una escuela de vida en la montaña. El proyecto recibe personas de distintas partes del mundo para colaborar en diferentes tareas y, al mismo tiempo, adquirir conocimientos relacionados con la permacultura, la vida rural y el cuidado del ambiente.

Los voluntarios deben realizar 18 horas de ayuda por semana. Como la propuesta contempla tres días libres, las tareas pueden concentrarse en los cuatro días restantes, aunque la publicación aclara que los horarios son flexibles y no establece una jornada diaria fija.

Entre las tareas disponibles se encuentran:

Siembra y cosecha.

Trabajos de agricultura y cuidado de cultivos.

Jardinería.

Reforestación.

Mantenimiento de senderos.

Pintura y decoración.

Construcción y reparaciones.

Bioconstrucción.

Apoyo en actividades de agroturismo.

Las actividades pueden variar de acuerdo con la época del año y las necesidades del proyecto. Los responsables aseguran que buscan mantener un equilibrio entre colaboración, aprendizaje, descanso y tiempo libre.

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Qué ofrece el voluntariado

Uno de los principales atractivos de la propuesta son los tres días libres por semana, que permiten aprovechar el tiempo para recorrer los alrededores de Turrialba y conocer algunos de sus atractivos naturales.

En cuanto al alojamiento, la propuesta contempla una habitación privada con cama o la posibilidad de utilizar una carpa en un sector de camping. Además, los voluntarios reciben desayuno gratis todos los días y pueden utilizar la cocina equipada para preparar el resto de sus comidas.

Al finalizar la experiencia, también se entrega un certificado de culminación.

Cuánto cuesta vivir esta experiencia

La publicación de Worldpackers aclara que el proyecto solicita un aporte de apoyo destinado a cubrir gastos básicos de alimentación, mantenimiento y continuidad de las actividades.

El monto informado es de aproximadamente USD 250 para una estadía de dos semanas y USD 400 para un mes. Según el refugio, el aporte puede conversarse previamente y ajustarse de acuerdo con la duración de la estadía y las posibilidades de cada voluntario.

Además, los participantes deben hacerse cargo de los vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa, en caso de que corresponda.

Qué se puede conocer durante la estadía

Más allá de las tareas dentro del refugio, la propuesta busca que los voluntarios puedan conocer la vida rural de Costa Rica y conectarse con la biodiversidad de la región.

Durante la experiencia existe la posibilidad de explorar ríos, cataratas, volcanes y senderos naturales. En determinadas ocasiones también se realizan visitas a comunidades indígenas Cabécar, una alternativa para conocer parte de la riqueza cultural de la región de Turrialba.

El objetivo del proyecto es combinar el trabajo colaborativo con el aprendizaje y el contacto directo con el entorno natural.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años que se encuentren fuera de Costa Rica. No admite parejas o dúos, por lo que la propuesta está pensada para voluntarios individuales.

Entre los requisitos también se solicita contar con conocimientos básicos de español o inglés y disponer de un seguro de viaje.

La experiencia está orientada especialmente a quienes tengan interés en la naturaleza, la agricultura, la sostenibilidad y la vida en la montaña, además de una actitud abierta para convivir, colaborar y aprender durante la estadía.