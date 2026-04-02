La red vial de la provincia de Buenos Aires continúa sumando mejoras en puntos estratégicos para la circulación y el transporte de mercaderías. En ese marco, el Gobierno bonaerense confirmó nuevos avances en trabajos de mantenimiento y renovación sobre la Ruta Provincial 11, una traza fundamental para la conexión entre distintas localidades del sudeste provincial. Las tareas se desarrollan a la altura del partido de Magdalena y contemplan trabajos de bacheo profundo, repavimentación y mejoras en las banquinas. El proyecto está a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante la Dirección de Vialidad, y apunta a mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores más utilizados por el transporte regional. El tramo intervenido se extiende entre la Ruta Provincial 20 y el acceso al Barrio Militar. Allí se aplican capas de estabilizado granular y una nueva carpeta asfáltica especialmente diseñada para resistir tanto las condiciones climáticas como el intenso tránsito de vehículos pesados que circula a diario por la zona. Además del trabajo sobre la calzada, la obra incluye mejoras complementarias que buscan reforzar la seguridad vial. A partir de un acuerdo entre la Municipalidad de Magdalena y Vialidad provincial, el plan contempla nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de defensas metálicas para vehículos, iluminación moderna y la construcción de dársenas destinadas al transporte público. El proyecto también tendrá impacto directo en la circulación de camiones y el transporte de cargas que se dirige hacia Punta Indio. Durante años, la falta de infraestructura obligaba a los vehículos pesados a atravesar zonas urbanas, generando demoras y mayores riesgos para los vecinos. Con las modificaciones actuales, los camiones podrán conectarse de manera directa con la Ruta Provincial 20 y utilizar este corredor como una vía de circunvalación. Según explicó el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, el objetivo es evitar el paso del tránsito pesado por el centro urbano y agilizar los tiempos de viaje. De esta manera, el nuevo esquema permitirá mejorar la fluidez del transporte de mercaderías y reducir el impacto del tránsito en las áreas residenciales. En paralelo, la Provincia avanza con otros proyectos de gran escala sobre la misma traza. Uno de los más relevantes es la conversión en autovía del tramo que conecta Villa Gesell con Mar Chiquita, una obra clave para la circulación hacia la Costa Atlántica. El plan contempla: Las mejoras impactarán directamente en más de 7.000 vehículos que utilizan a diario este corredor, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta de manera considerable el flujo hacia los destinos turísticos del litoral bonaerense.