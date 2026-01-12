Sindicatos quieren que los docentes trabajen menos y ganen más: exigen ajustar las horas lectivas del profesorado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó una ambiciosa convocatoria nacional que busca sumar a más de 20,000 personas voluntarias en todo México para combatir el rezago educativo. A través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) , el gobierno federal implementará el Programa Servicios de Educación para Adultos con el objetivo de alfabetizar y educar a millones de jóvenes y adultos que no han concluido su educación básica.

Los apoyos económicos van desde 20 pesos por examen aplicado hasta 6,000 pesos mensuales, dependiendo de la figura educativa y las actividades realizadas. Este subsidio representa un incentivo importante para quienes deseen contribuir a reducir las brechas educativas en el país, especialmente en comunidades donde el acceso a la educación formal ha sido limitado.

Quiénes podrán ser voluntarios de la SEP y recibir hasta 6 mil pesos

La convocatoria está dirigida a personas jóvenes de 15 años o más y adultas que se encuentran en situación de rezago educativo, es decir, quienes no saben leer ni escribir o no han completado primaria o secundaria. Los voluntarios seleccionados trabajarán en 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos y seis Unidades de Operación distribuidas en todo el territorio nacional, brindando atención directa a los educandos.

Armando Contreras Castillo, titular del INEA, informó que las personas voluntarias podrán participar en alguna de las 10 figuras educativas:

asesoría educativa hispanohablante y bilingüe

aplicación de exámenes

formación hispanohablante y bilingüe

operativo territorial

elaboración de materiales para grupos de atención prioritaria

procesos de control escolar

servicios educativos en Plaza Comunitaria

monitoreo de la oferta a distancia AprendeINEA.

De cuánto es la paga por el trabajo voluntario

Cada figura educativa contempla diferentes esquemas de compensación económica. Los asesores educativos hispanohablantes, por ejemplo, reciben pagos por inscripción de nuevos educandos, por actividades educativas realizadas y pueden alcanzar el apoyo fijo máximo de 6,000 pesos mensuales a partir del educando número 15. Quienes participen en la aplicación de exámenes recibirán compensaciones por cada módulo acreditado.

Requisitos y calendario de selección en marcha

Los requisitos básicos incluyen ser mayor de edad y contar con estudios de nivel medio superior concluidos. Para quienes deseen participar en asesoría bilingüe de alfabetización, el nivel mínimo requerido es secundaria concluida, además de dominar la lengua materna en la que alfabetizarán. Las personas interesadas en labores de formación necesitan estudios de licenciatura o equivalentes.

El proceso de selección consta de cinco etapas que ya están en curso:

La entrega de documentación se realizó del 7 al 9 de enero e incluyó identificación oficial vigente, CURP y comprobantes de domicilio y estudios. La publicación de folios está programada del 13 al 14 de enero. La aplicación del examen se llevará a cabo entre el 17 y 19 de enero. Los resultados se publicarán el 21 de enero. Del 21 al 22 de enero será la cuarta etapa que comprende la firma del formato de registro, la carta de participación voluntaria y la entrega del estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria. Finalmente, entre el 23 y 24 de enero se publicarán los folios de las Personas Voluntarias con Subsidio que iniciarán actividades.

Este calendario acelerado busca integrar rápidamente a los voluntarios al sistema educativo para maximizar el impacto en 2026.

Los interesados pueden consultar información adicional en www.gob.mx/inea o comunicarse al 800 00 60 300 en horario de 9:00 am a 6:00 pm. Las redes sociales oficiales del INEA también proporcionan actualizaciones: Facebook y YouTube como INEA Nacional, en X @INEAmx y en Instagram @inea_mx.