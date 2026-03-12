A través del Boleto Estudiantil, los alumnos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la posibilidad de acceder a un beneficio que les permite viajar en transporte público de manera totalmente gratuita. El Boleto Estudiantil es un beneficio que permite a miles de alumnos viajar sin costo en el transporte público durante el ciclo lectivo, tanto en CABA como en PBA. Además, el Boleto Estudiantil está destinado a estudiantes que asisten a determinadas instituciones y podrán acceder los siguientes grupos: Para obtener el beneficio, los alumnos deben asistir a escuelas públicas de la ciudad o a instituciones privadas con 100 % de subsidio. Las condiciones de uso, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para la provincia de Buenos Aires son las siguientes: La tarjeta permanece activa desde el inicio del ciclo lectivo hasta el 31 de diciembre, último día hábil del año. La única excepción es el período correspondiente a las vacaciones de invierno, cuando el beneficio queda temporalmente suspendido. Los estudiantes que quieran acceder al beneficio por primera vez deben iniciar el trámite de manera online y luego completar un paso presencial. El procedimiento comienza ingresando al sitio oficial del Boleto Estudiantil de la Ciudad, donde se debe completar el formulario de inscripción y solicitar un turno para realizar el trámite en una Sede Comunal. El día de la cita es necesario presentar la documentación correspondiente: Una vez finalizado el registro, los beneficiarios deben activar la tarjeta SUBE por única vez utilizando las Terminales Automáticas SUBE. A partir de ese momento, el Boleto Estudiantil quedará habilitado para su uso durante el ciclo lectivo. Para poder solicitar el Boleto Estudiantil en PBA, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: