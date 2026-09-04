Un reconocido supermercado de Buenos Aires cerró una historia sucursal tras años en el mercado: baja sus persianas para siempre.

La firma mayorista Diarco cerró su sucursal ubicada en la localidad de Jaúregui en el partido de Luján. Las dificultades comerciales y financieras llevaron al cese de operaciones del tercer punto de venta en menos de treinta días.

El cierre se suma a las medidas similares aplicadas en Zárate y Tres Arroyos. La baja de persianas definitiva implica la pérdida de 30 puestos de trabajos y se enmarca dentro de un plan de reestructuración de la firma a nivel nacional.

Diarco cierra su tercera sucursal en un mes

La sucursal de Jáuregui estaba ubicada en el kilómetro 72 de la vieja ruta 5 y había comenzado a operar a principios de 2021 en plena pandemia.

Tras más de cinco años de actividad, la baja de ventas empujó al directorio a su cierre definitivo.

Se trata de una aceleración en el recorte de estructura de la empresa en territorio bonaerense. Hace tan solo seis meses habían inaugurado un local en el microcentro de Zárate, pero la facturación no alcanzó para cubrir los costos operativos. El 21 de agosto la compañía cesó las operaciones de su local en Tres Arroyos.

Un reconocido supermercado de Buenos Aires cerró una historia sucursal tras años en el mercado: baja sus persianas para siempre.

Cierres consecutivos y trabajadores desempleados

En el caso de Tres Arroyos, el cierre de la sucursal sobre la avenida San Martín afectó la continuidad de al menos 12 trabajadores. La medida se tomó de forma abrupta con las góndolas llenas y con una notificación vía carteles de “Cerrado al público”.

Esta decisión tampoco fue notificada a los sindicatos el sector ni mediante comunicados de la empresa.

Los tres casos se dan en un proceso de achique de la compañía iniciado hace un tiempo que comenzó con el cierre de locales en Lanús Oeste, Gualeguaychú y Concordia (ambas en Entre Ríos), Sáenz Peña (Chaco) y la localidad tucumana de Concepción.