Viajar desde Argentina a Brasil, Chile o Uruguay con el DNI vigente es posible y forma parte de los mecanismos de documentación habilitados para los ciudadanos del Mercosur.

Sin embargo, llevar el documento en regla no significa que el ingreso esté garantizado: una vez en destino, las autoridades migratorias pueden realizar controles y verificar que el viajero cumpla con las condiciones exigidas para entrar.

Por eso, tanto quienes cruzan una frontera terrestre como quienes llegan en avión deben tener en cuenta que el DNI es un documento de viaje, pero no reemplaza el control migratorio .

Además del DNI, qué revisan en Migraciones antes de ingresar a Brasil, Chile y Uruguay

Para los argentinos que viajan dentro del Mercosur y países asociados, el DNI es un documento de viaje válido, igual que el pasaporte, siempre que se trate de un ejemplar habilitado .

La información oficial indica que para Brasil, Chile y Uruguay pueden utilizarse documentos de identidad válidos para cruzar las fronteras.

Esto significa que el primer control consiste en comprobar que el documento presentado sea realmente válido, este en buenas condiciones y corresponda con el viajero.

Si el documento no es válido, está deteriorado, no permite acreditar correctamente la identidad o existen otras circunstancias que impiden cumplir con las condiciones de entrada, el viajero puede tener inconvenientes e incluso ser rechazado.

Viajar a Brasil, Chile y Uruguay con DNI argentino: qué revisan en Migraciones antes de ingresar

El control clave para ingresar a los países

La llamada “prueba” no es un examen ni un trámite adicional que deban rendir los turistas. Se trata del control de ingreso realizado por las autoridades migratorias.

Durante ese procedimiento, el personal de frontera verifica la documentación presentada y la identidad del viajero, pero también puede controlar si cumple con las condiciones de ingreso establecidas por el país de destino.

Esto puede incluir la validez y el estado del documento, los datos personales del pasajero, su nacionalidad y, según el destino:

Circunstancias del viaje.

Motivo de la visita.

Solvencia económica.

Tiempo previsto de permanencia.

Lugar de alojamiento.

Requisitos sanitarios, si se requieren.