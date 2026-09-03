Confirmado por Argentina, Chile y Uruguay | Prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. (Imagen ilustrativa)

Viajar con un pasaporte vencido o a punto de vencer puede generar inconvenientes, incluso si el pasajero ya cuenta con los pasajes y tiene todo el viaje planificado.

En países como Argentina, Uruguay y Chile, las autoridades migratorias pueden exigir documentación de viaje vigente para determinados ingresos y trámites migratorios.

Sin embargo, los requisitos dependen de la nacionalidad del viajero y del destino elegido .

Argentina: ¿Qué vigencia debe tener el pasaporte para ingresar?

Argentina establece que determinados viajeros extranjeros deben contar con un pasaporte vigente u otro documento de viaje habilitado de acuerdo con su nacionalidad.

En el caso de los ciudadanos de países del MERCOSUR y asociados, existen alternativas al pasaporte. Migraciones Argentina informa que pueden utilizarse documentos de identidad habilitados para cruzar las fronteras regionales, por lo que no todos los viajeros necesitan necesariamente un pasaporte para ingresar.

Para los extranjeros que no se encuentren alcanzados por esos acuerdos, el documento de viaje debe mantenerse vigente.

A su vez, los residentes extranjeros que viajen desde Argentina hacia países fuera del MERCOSUR deben presentar su pasaporte vigente, acompañado por la documentación que acredite su residencia en el país.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Un documento vencido puede impedir que el viajero cumpla con los requisitos migratorios correspondientes.

Por eso, revisar la fecha de vencimiento antes de comprar un pasaje es una de las principales recomendaciones para evitar inconvenientes.

La situación también puede variar según el país de nacionalidad y el destino. Argentina reconoce documentos de viaje específicos dentro del ámbito del MERCOSUR, por lo que no todos los viajeros están sujetos exactamente a la misma exigencia.

Uruguay: el pasaporte debe estar vigente y en buen estado

Uruguay también establece requisitos específicos relacionados con la documentación de viaje.

La información oficial indica que, para viajar fuera del ámbito del MERCOSUR, es necesario contar con un pasaporte vigente, mientras que para los países del bloque y asociados existen casos en los que se permite utilizar la cédula de identidad.

Más allá de la vigencia, las autoridades recomiendan que el documento esté en buen estado, sea legible y tenga una fotografía reconocible.

La Cancillería uruguaya también advierte que algunos destinos establecen una vigencia mínima adicional del pasaporte, que en muchos casos puede ser de seis meses.

Por eso, no es suficiente con mirar únicamente la fecha exacta de vencimiento: hay que consultar las condiciones del país al que se pretende viajar.

Chile: ¿cuánto tiempo debe estar vigente el pasaporte?

Chile aplica un criterio vinculado directamente con la duración de la permanencia autorizada.

El Servicio Nacional de Migraciones señala que la Permanencia Transitoria puede extenderse hasta 90 días y que su vigencia no puede superar el período de validez del pasaporte o documento de viaje presentado.

Esto significa que un viajero no debería presentarse con un documento cuya fecha de vencimiento sea incompatible con el período de permanencia que pretende realizar.

El Servicio Nacional de Migraciones también contempla otros documentos habilitantes en determinadas situaciones, como cédulas de identidad para extranjeros residentes y documentos asociados a permisos migratorios específicos .

El requisito que todos los viajeros deben revisar antes de volar

La fecha de vencimiento del pasaporte es uno de los datos más importantes que hay que controlar antes de viajar.

Sin embargo, las reglas no son idénticas para Argentina, Uruguay y Chile ni se aplican de la misma manera a todas las nacionalidades.

Por eso, antes de emprender un viaje, se recomienda:

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Comprobar si el destino exige una vigencia mínima adicional .

Verificar si existe un documento alternativo válido, especialmente dentro del MERCOSUR .

Consultar los requisitos específicos según la nacionalidad del viajero.

Confirmar las condiciones de la aerolínea antes de presentarse en el aeropuerto.

Iniciar la renovación del pasaporte con anticipación si la fecha de vencimiento está próxima.

Lo más importante es no esperar hasta los últimos días, ya que el pasaporte que todavía aparece como vigente puede no cumplir con las condiciones específicas del destino, mientras que un documento vencido directamente puede impedir el viaje.