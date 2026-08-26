No será en diciembre | El ISSSTE prepara el pago del aguinaldo y miles de adultos mayores serán beneficiados

Los jubilados y pensionados del ISSSTE ya pueden anticipar cómo se distribuirán los próximos pagos de cara al cierre de 2026. Entre ellos se encuentra el aguinaldo, una de las prestaciones más esperadas del año, cuya entrega se maneja de manera independiente respecto de las pensiones mensuales.

De acuerdo con el calendario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los depósitos correspondientes a los últimos meses del año ya tienen fechas establecidas. También se contempla el periodo en el que se realizará el primer pago de la prestación.

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¿Cuándo pagan el aguinaldo?

La primera parte del aguinaldo para pensionados del ISSSTE está prevista para la primera quincena de noviembre de 2026.

Sin embargo, el calendario oficial no precisa un día concreto para realizar este depósito. Por este motivo, los beneficiarios deberán esperar los comunicados del Instituto para conocer la fecha exacta.

Es importante no confundir este pago con el depósito de la pensión correspondiente a septiembre. Aunque dicha mensualidad será depositada el viernes 28 de agosto, se trata únicamente del pago mensual y no de un adelanto del aguinaldo.

El organismo suele depositar algunas asistencias antes de que comience el mes correspondiente, por lo que los jubilados podrán disponer del dinero desde fines de agosto.

¿Cómo paga el aguinaldo el ISSSTE?

El aguinaldo de los pensionados del ISSSTE se entrega en dos partes . La primera está contemplada para noviembre, mientras que la segunda se deposita posteriormente, de acuerdo con el calendario establecido para esta prestación.

Por ahora, el calendario difundido por el organismo solamente indica el periodo correspondiente a la primera entrega y no especifica la fecha exacta del segundo pago.

Por ello, se recomienda a los pensionados consultar periódicamente los canales oficiales del ISSSTE para conocer cualquier actualización.

Calendario de pagos de pensión del ISSSTE 2026

Además del aguinaldo, los pensionados continuarán recibiendo sus depósitos mensuales durante los últimos meses del año:

Septiembre: viernes 28 de agosto de 2026.

Octubre: miércoles 30 de septiembre de 2026.

Noviembre: jueves 29 de octubre de 2026.

Diciembre: viernes 27 de noviembre de 2026.

Estas fechas corresponden exclusivamente a las pensiones mensuales y no contemplan prestaciones extraordinarias como el aguinaldo.