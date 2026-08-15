El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López.

Boca enfrentará a Platense este sábado 16 de agosto desde las 21.15 por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de Vicente López y contará con la presencia de 5.000 hinchas visitantes .

En tanto, la transmisión se emitirá en vivo por la señal de TNT Sports.

A qué hora juegan Platense vs Boca

Platense y Boca se enfrentarán este sábado desde las 21.15 horas en uno de los partidos más importantes de la quinta jornada del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con la necesidad de sumar una nueva victoria para acercarse a los primeros puestos de la tabla, mientras que el Platense de Martín Palermo intentará hacerse fuerte como local, a días del partido de vuelta ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

En el último encuentro igualaron sin goles en La Bombonera.

Dónde ver Platense vs. Boca en vivo por TV y online

Los hinchas podrán seguir el encuentro entre Platense y Boca a través de:

TV: TNT Sports

Streaming: Flow App, DGO, Claro TV, Telecentro Play.

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López, escenario que tendrá un marco especial gracias a la presencia de 5.000 hinchas de Boca que se ubicarán en la tribuna visitante.

Posibles formaciones de Platense y Boca

Probable formación de Platense:

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez.

DT: Martín Palermo.

Probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro de Platense vs. Boca

La AFA designó a Jorge Baliño como árbitro principal para el encuentro entre Platense y Boca.

La terna arbitral estará integrada por :