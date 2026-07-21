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A casi un mes del doble terremoto en Venezuela, la cifra de fallecidos supera los 5.000

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas alcanzan las 17.907. Son 23.820 las personas distribuidas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias fueron atendidas por las autoridades.

Según UNICEF, se estima que 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 niños, necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos.

Ni bien se produjo el siniestro, se puso en marcha un colosal aparato logístico con el fin de mitigar sus consecuencias.

Aerolíneas Argentinas participó del operativo de ayuda humanitaria coordinado por el Gobierno Nacional con dos vuelos especiales: un avión con 75 brigadistas y otro carguero con insumos y equipamiento de emergencia. Entre ambas operaciones se trasladaron 25 toneladas de material de rescate.

Un avión de carga A330F operado por Avianca Cargo, partió de Miami y llegó a Caracas con suministros médicos, alimentos, kits de hidratación, productos de higiene personal y otros artículos esenciales de socorro para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Colaboración

La operación se llevó a cabo en estrecha colaboración con socios humanitarios, como Direct Relief, Global Empowerment Mission (GEM), Heart to Heart International y World Central Kitchen, cuyo apoyo fue fundamental para identificar las necesidades prioritarias, coordinar las donaciones y garantizar que los suministros de socorro lleguen a las comunidades que más los necesitaban.

“Avianca seguirá poniendo su red logística e infraestructura operativa al servicio de quienes se ven afectados por emergencias. Gracias a su amplia capacidad de carga en todo el continente americano, la compañía mantiene su compromiso de brindar asistencia humanitaria crucial de manera rápida, segura y donde más se necesita”, señalaron desde la compañía.

Otro aporte vino del grupo DHL que en tres vuelos humanitarios transportó transportado más de 100 toneladas de suministros.

El Equipo de Respuesta ante Desastres de DHL forma parte de GoHelp , el programa global de gestión de desastres de la compañía, que aprovecha la experiencia logística y la red global de DHL para apoyar esfuerzos de respuesta ante emergencias en todo el mundo.

El primer vuelo, operado el 27 de junio, transportó aproximadamente 25 toneladas de equipos de búsqueda y rescate y suministros humanitarios recolectados por los gobiernos de Panamá y Costa Rica para apoyar las labores de respuesta inmediata sobre el terreno.

Un segundo vuelo humanitario de DHL, operado el 7 de julio desde Ciudad de Panamá hacia Caracas, transportó 44 toneladas de ayuda humanitaria recopilada gracias a la colaboración entre organizaciones humanitarias, entidades gubernamentales y socios del sector privado de toda la región.

El 9 de julio, un tercer vuelo de DHL llegó a Venezuela con 40 toneladas adicionales de ayuda humanitaria.

Los envíos han incluido materiales para refugios de emergencia, kits de higiene, suministros médicos, alimentos, mantas, lámparas solares, mosquitos, kits de cocina, recipientes para agua y otros artículos esenciales de ayuda.

Para preparar los vuelos humanitarios, más de 65 voluntarios de DHL en Ecuador, Costa Rica, Panamá, Miami y otros puntos de las Américas colaboraron en la clasificación, consolidación y paletización de los suministros de ayuda. Posteriormente, las donaciones fueron consolidadas en el centro logístico regional de DHL Express ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, para su posterior traslado a Venezuela.

Los voluntarios del Equipo de Respuesta ante Desastres de DHL también han estado trabajando en Venezuela desde el 26 de junio, apoyando a organizaciones humanitarias y autoridades locales en las labores de respuesta en curso.