Orgullo latinoamericano: eligieron la mejor playa del mundo y pertenece a este país sudamericano

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sobre la costa atlántica, existe un balneario que logró conservar un equilibrio poco frecuente entre naturaleza, descanso y una identidad propia, lejos del ruido y la masividad de los destinos más populares.

Con playas amplias, bosques cerrados y una propuesta gastronómica de perfil artesanal, este rincón bonaerense se consolida como una alternativa ideal para vacacionar.

Se trata de Mar de las Pampas, conocido por muchos como la playa del “millón de pinos”. El apodo no es casual: la forestación es parte central de su esencia y marca una diferencia clara con otros puntos de la costa.

Las calles de arena, los senderos entre árboles y la arquitectura integrada al paisaje construyen una atmósfera serena que invita a descansar desde el primer día.

Un balneario distinto en la Costa Atlántica

Mar de las Pampas eligió crecer de manera controlada. El desarrollo urbano prioriza la conservación del entorno natural, con construcciones de baja altura y amplios espacios verdes que se mezclan con el bosque.

Mar de las Pampas

Las playas son uno de sus mayores atractivos: extensas, abiertas y con menor densidad de turistas, incluso en plena temporada alta.

No hay grandes paradores ni música estridente; el plan suele girar en torno al descanso, las caminatas a la orilla del mar y las tardes largas bajo el sol.

Bosque, aire puro y actividades al aire libre

El bosque de pinos y acacias no solo aporta sombra y frescura, sino que también ofrece múltiples opciones para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza. Senderos para caminar o andar en bicicleta forman parte del día a día del lugar.

Esa combinación de mar y bosque convierte a Mar de las Pampas en un destino atractivo durante todo el año, no solo en verano. Fuera de temporada, el silencio y la tranquilidad se vuelven protagonistas.

Sabores locales y gastronomía artesanal

Otro de los puntos fuertes del balneario es su propuesta gastronómica. Predominan los restaurantes pequeños, las casas de té, cervecerías artesanales y propuestas que apuestan por productos locales y elaboraciones cuidadas.

La experiencia suele ser íntima, con mesas al aire libre y un clima relajado que acompaña el espíritu del lugar.

Cerca de Buenos Aires y fácil de llegar

Ubicado a unas cuatro horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, Mar de las Pampas se presenta como una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, descanso y buenas playas sin alejarse demasiado.

Con un perfil tranquilo, familiar y cada vez más valorado, este balneario se reafirma como uno de los secretos mejor guardados de la Costa Atlántica para quienes priorizan la calma por sobre la multitud.