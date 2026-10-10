La venta de un auto requiere de determinados trámites obligatorios.

Cuando se vende un vehículo, ya sea un auto, moto, camión o cualquier otro tipo de rodado, se debe realizar el trámite correspondiente a la transferencia de dominio, que consta en transferir la titularidad del mismo. Sin esto, el auto no puede ser vendido legalmente .

Este trámite, por su parte, está dirigido y es obligatorio para toda persona que quiera transferir la titularidad de un vehículo a otra. Entre la documentación que se solicita se encuentra el título de propiedad del automotor, el Formulario 08 y, no menos importante, la verificación policial al día.

Transferencia del vehículo: qué documentación se necesita

Al momento de hacer la transferencia de un vehículo, es importante contar con una documentación determinada, la cual es obligatoria para realizar la venta de un auto legalmente.

Vender un auto requiere de diferentes trámites.

Sin estos requisitos, la transferencia no podrá hacerse y la titularidad no quedará legalizada, de modo tal que es fundamental cumplir con los siguientes requerimientos establecidos por el Registro de la Propiedad Automotor.

La documentación necesaria:

DNI del comprador y vendedor (y de sus cónyuges, si se trata de un bien ganancial). En el caso de extranjeros sin residencia, pasaporte; con residencia permanente: DNI; de países limítrofes: DNI, CI, CI del país de origen o pasaporte.

Constancia de CUIT o CUIL del comprador.

Título de propiedad del automotor o Constancia de Asignación de Título (CAT) y todas las cédulas correspondientes del vehículo.

Formulario 08.

Si existe prenda: constancia (carta documento o telegrama colacionado) de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario. Lo mismo vale si el vehículo está inscripto en contrato de leasing.

El trámite clave para la transferencia de un auto

Uno de los pasos más importantes para transferir un auto es realizar la verificación física del vehículo, en una de las plantas habilitadas de la Policía Federal.

La verificación policial es obligatoria. Gobierno de Córdoba

Este trámite, por su parte, sirve para comprobar si el motor y el chasis tienen la misma numeración que y si todo está en regla y coincide con lo que dice la documentación del vehículo.

Un trámite fundamental

Según se indica dentro del Registro de Propiedad Automotor, el requisito de verificación física de los automotores será exigible obligatoriamente en forma previa a la realización de los siguientes trámites:

Inscripción de la transferencia de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2001.

Inscripción de la transferencia de motovehículos importados inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2004.

Inscripción de la transferencia de motovehículos de fabricación nacional inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2004.

Inscripción de la transferencia de automotores y motovehículos, en caso de no presentarse el Título del Automotor.

Inscripción de la transferencia de automotores y motovehículos peticionada en el Registro de la futura radicación.

Para hacer este trámite no se necesita un turno previo y la verificación se llevará a cabo por orden de llegada, con el vehículo en cuestión