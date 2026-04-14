Qatar 2022 sigue latente en los argentinos y, a poco más de dos años de la consagración llega el Mundial 2026. Cuando quedan pocas semanas para el inicio de la cita deportiva más importante del fútbol, las empresas lanzan las últimas promociones. En un contexto donde un viaje a Estados Unidos, México o Canadá implica un gasto de miles de dólares, la estrategia de las marcas es clara: facilitar el acceso al torneo a través del consumo cotidiano. Desde escanear el QR de una cerveza hasta pagar con tarjeta de débito en el supermercado, las acciones que antes eran rutinarias hoy son la llave de entrada para participar por paquetes all inclusive. A continuación, las últimas promociones del mercado actual: Como sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la marca insignia del fútbol argentino lanzó una campaña masiva. En el marco de la campaña “Co-Razones para creer”, el usuario debe escanear el código QR en latas o botellas y cargarlo vía WhatsApp. La entidad bonaerense apuesta fuerte al uso de sus tarjetas Visa. La mecánica es directa: cada consumo realizado suma una chance en un sorteo por paquetes completos para dos personas. Rexona trae una propuesta ambiciosa en cuanto a logística. Su promoción no se limita a un pasaje, sino que ofrece estadías de hasta 12 noches, permitiendo al ganador vivir el clima mundialista más allá de los 90 minutos de un partido. Para participar hay que comprar un desodorante de la edición coleccionable e ingresar el número de lote en la página web de Rexona. El 29 de mayo del 2026, a las 10:00 hs se realizará el sorteo. La multinacional desplegó una plataforma que combina la posibilidad de viajar con la mística de los productos coleccionables. Su apuesta está en los supermercados y puntos de venta físicos, donde la interacción con la marca activa el registro para los sorteos mundiales. Para muchos argentinos, el Mundial 2026 en Estados Unidos representa un desafío logístico por el costo de vida en dólares. Sin embargo, estas campañas buscan fortalecer el vínculo emocional con el cliente en un momento de alta sensibilidad. No se trata de gastar más, sino de centralizar los gastos en aquellas tarjetas o productos que ya tienen estas promociones activas.