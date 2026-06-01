El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido.

El Internal Revenue Service (IRS) tiene la autoridad de embargar los bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias. Si bien no es un procedimiento automático, es una opción a menudo aplicada cuando existen obligaciones fiscales impagas.

El embargo de parte del IRS puede variar según quién tenga la deuda impositiva y del estado del proceso de la sucesión. Tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados.

El Internal Revenue Service (IRS) puede embargar los bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias.

IRS embarga a estas personas: en qué situaciones puede intervenir una herencia

El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, y ese patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse.

Si hay montos impagos, el IRS puede:

Reclamar el pago desde la herencia

Exigir que el representante legal regularice la situación

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio

La declaración final ante el IRS: el último trámite para que no embarguen tu herencia

El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido. Este trámite es obligatorio y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte

Declaraciones de años anteriores si faltaban

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso

La responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio. Además, si los bienes del patrimonio generan ingresos tales como alquileres, inversiones, etc. También puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio a través del Formulario 1041. Sin este paso final, IRS puede embargar tu herencia automáticamente.