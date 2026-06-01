Una nueva ronda de tormentas amenazará a gran parte del centro de Estados Unidos durante las próximas horas. Meteorólogos pronostican un patrón atmosférico activo que durará varios días, capaz de provocar lluvias intensas, granizo, fuertes ráfagas de viento e incluso algunos tornados aislados.

Se espera que estas condiciones inestables persistan hasta al menos mediados de la semana, con sucesivas tandas de tormentas capaces de generar inundaciones localizadas, daños materiales y complicaciones para los desplazamientos.

Todas las zonas en alerta por lluvias y tormentas durante varios días

Según lo indican especialistas de AccuWeather, las áreas afectadas por las nuevas tormentas se extenderán desde el este de Montana, pasando por las Dakotas, hasta llegar a Texas y Oklahoma.

Los pronósticos anticipan que este clima puede producir

Granizo

Lluvias torrenciales

Inundaciones repentinas localizadas

Ráfagas de viento de entre 50 y 60 millas por hora (entre 80 y 97 km/h)

Tornados aislados en los fenómenos más intensos

La combinación de precipitaciones repetidas y tormentas severas podría provocar problemas en las rutas y las zonas urbanas.

Hay alerta por 72 horas de lluvias intensas. Shutterstock

Alerta para este martes 2 de junio

Por la tarde noche del martes, el mayor riesgo por tormentas se ubicará al oeste de Dakota del Norte y Dakota del Sur, incluyendo sectores cercanos a Rapid City, Minot y Williston. Este clima podría provocar

Fuertes aguaceros que limiten la visibilidad

Granizo

Ráfagas de viento potencialmente dañinas

Tornados aislados

Alerta para el miércoles 3 de junio

La actividad tormentosa podría extenderse hasta el miércoles incluso por la tarde noche, donde se prevén concentraciones de tormentas nuevamente sobre Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota, además de sectores del oeste de Kansas.

En estas regiones persistirá la amenaza de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento localmente fuertes.