La Asociación Bancaria cerró un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector correspondiente al mes de agosto de 2026 y habrá actualizaciones en los sueldos de septiembre, a cobrar el mes próximo.

Con las nuevas escalas, el haber inicial para los trabajadores de la actividad pegará un nuevo salto y se ubicará holgadamente por encima de los dos millones y medio de pesos.

Bancarios, con aumento: de cuánto es el salario básico

A partir de este incremento de sueldo, el básico de los empleados bancarios pasa a ser de $ 2.577.474,74. A esta cifra se llegó tras un acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central, en el que se estableció un sueldo inicial de $ 2.505.061,24 y se le sumó la participación en ganancias, equivalente a $72.413,50.

Con la firma de este último documento, el gremio que conduce Palazzo acumula una recomposición salarial del21,3% en los primeros ocho meses del año. Este porcentaje de aumento se calcula tomando como base los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025.

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El beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre también verá un impacto a partir del más reciente acuerdo, y, con el ajuste, el monto llega a $ 2.233.175,44 en su categoría inicial. Además, estará sujeto futuros incrementos salariales.

“De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, informaron desde AB a través de un comunicado.

La próxima instancia formal de negociación entre el sindicato y las cámaras empresariales está prevista para la segunda quincena de septiembre. En esa oportunidad se retomará la discusión paritaria y se evaluará la evolución de los salarios del sector.

El esquema busca mantener actualizados los ingresos de los trabajadores bancarios mediante revisiones periódicas. Según expresó el sindicato, el objetivo es que los trabajadores continúen “salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.