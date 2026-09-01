Aumentó el sueldo del Ejército Argentino: cuánto cobran la Armada y la Fuerza Aérea en septiembre de 2026

El personal de las Fuerzas Armadas argentinas percibirá durante septiembre un reajuste en sus haberes mensuales dispuesto por el Gobierno nacional.

La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 35/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, la cual estableció las escalas salariales correspondientes al trimestre de junio, julio y agosto .

La actualización abarca a los efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, como así también al personal de la Policía de Establecimientos Navales. Según la normativa, los sueldos máximos para las jerarquías superiores superan los $3,3 millones.

La nueva escala salarial para el personal militar en septiembre

De acuerdo con el Anexo I de la resolución, los montos fijados para el noveno mes del año quedan distribuidos según los diferentes rangos oficiales y de suboficiales:

Teniente General, Almirante y Brigadier General : $3.371.170

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor : $3.006.343

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier : $2.739.075

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro : $2.399.189

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro : $2.085.979

Mayor y Capitán de Corbeta : $1.643.403

Capitán y Teniente de Navío : $1.361.064

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente : $1.210.586

Teniente y Teniente de Corbeta : $1.091.384

Subteniente, Guardiamarina y Alférez : $988.437

Suboficial Mayor : $1.685.582

Suboficial Principal : $1.494.308

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante : $1.324.725

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar : $1.165.244

Sargento y Cabo Principal : $1.046.123

Cabo Primero : $938.836

Cabo y Cabo Segundo : $868.946

Voluntario de Primera y Marinero de Primera : $791.491

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452

Aumentó el sueldo del Ejército Argentino: cuánto cobran la Armada y la Fuerza Aérea en septiembre de 2026

Haberes de la Policía de Establecimientos Navales

Por su parte, la misma normativa reajustó los ingresos del personal policial bajo la órbita de la Armada. Los haberes de cara a septiembre quedan en los siguientes valores:

Comisario Inspector : $1.039.206

Comisario : $997.473

Subcomisario : $927.792

Oficial Principal : $809.158

Oficial Inspector : $736.105

Oficial Subinspector : $615.644

Oficial Ayudante : $509.954

Oficial Subayudante : $448.501

Subescribiente : $732.319

Sargento Primero : $553.242

Sargento : $530.153

Cabo : $425.107

Agente de Primera : $410.900

Agente de Segunda: $404.250