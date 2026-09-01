Aumentó el sueldo del Ejército Argentino: cuánto cobran la Armada y la Fuerza Aérea en septiembre de 2026

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El personal de las Fuerzas Armadas argentinas percibirá durante septiembre un reajuste en sus haberes mensuales dispuesto por el Gobierno nacional.
La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 35/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, la cual estableció las escalas salariales correspondientes al trimestre de junio, julio y agosto.
La actualización abarca a los efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, como así también al personal de la Policía de Establecimientos Navales. Según la normativa, los sueldos máximos para las jerarquías superiores superan los $3,3 millones.
La nueva escala salarial para el personal militar en septiembre
De acuerdo con el Anexo I de la resolución, los montos fijados para el noveno mes del año quedan distribuidos según los diferentes rangos oficiales y de suboficiales:
- Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170
- General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343
- General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075
- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979
- Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403
- Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064
- Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586
- Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384
- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437
- Suboficial Mayor: $1.685.582
- Suboficial Principal: $1.494.308
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725
- Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244
- Sargento y Cabo Principal: $1.046.123
- Cabo Primero: $938.836
- Cabo y Cabo Segundo: $868.946
- Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491
- Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452
Haberes de la Policía de Establecimientos Navales
Por su parte, la misma normativa reajustó los ingresos del personal policial bajo la órbita de la Armada. Los haberes de cara a septiembre quedan en los siguientes valores:
- Comisario Inspector: $1.039.206
- Comisario: $997.473
- Subcomisario: $927.792
- Oficial Principal: $809.158
- Oficial Inspector: $736.105
- Oficial Subinspector: $615.644
- Oficial Ayudante: $509.954
- Oficial Subayudante: $448.501
- Subescribiente: $732.319
- Sargento Primero: $553.242
- Sargento: $530.153
- Cabo: $425.107
- Agente de Primera: $410.900
- Agente de Segunda: $404.250
El Ministerio de Defensa ratificó que las liquidaciones se financian mediante las partidas presupuestarias previstas para la Administración Pública Nacional dentro del sector de Defensa.