La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará a conocer este jueves el nuevo aumento para jubilados y pensionados que se hará efectivo a partir de abril 2026. De acuerdo al vigente decreto que determina la Movilidad previsional, los adultos mayores acceden cada mes a un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este jueves 12 de marzo, el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026, que determinará el próximo aumento para jubilados y pensionados. Según la última proyección del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), se estima un alza mensual de 2,7% para el próximo dato oficial. Esto implica una baja de 0,2% en relación a la inflación de enero. Con el nuevo aumento y el bono de $ 70.000, las jubilaciones y pensiones quedarán en los siguientes montos en marzo: La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes: