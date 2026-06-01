Aumentos de colectivos en AMBA: a cuánto quedará el boleto mínimo a partir de este lunes

Junio comenzó con nuevos aumentos en el transporte público y millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar tarifas más altas para viajar en colectivo, subte, tren y también para circular por las autopistas porteñas.

Las actualizaciones responden a fórmulas automáticas que combinan la inflación con incrementos adicionales definidos por las distintas jurisdicciones. El objetivo oficial es avanzar en una reducción gradual de los subsidios estatales.

Cuánto cuesta viajar en colectivo, subte y tren desde junio

El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentó un 4,6% y superó por primera vez la barrera de los 1.000 pesos.

El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentó un 4,6% y superó por primera vez la barrera de los 1.000 pesos. (Foto: Archivo) SUBE.

La tarifa para los recorridos de hasta tres kilómetros pasó a costar $1.015,61 con SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas bajo jurisdicción porteña también aplicaron una suba del 4,6%.

El boleto mínimo pasó de $753,74 a $788,41, manteniéndose por debajo de los valores bonaerenses.

Las nuevas tarifas mínimas son las siguientes:

Colectivos en Provincia de Buenos Aires: $1.015,61 .

Colectivos en CABA: $788,41 .

Subte: $1.558,54 .

Trenes: $350.

Colectivos nacionales del AMBA (desde el 15 de junio): $728,28.

Quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE seguirán pagando tarifas considerablemente más elevadas.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el boleto mínimo asciende a $2.031,21 sin SUBE nominalizada.

Qué pasará con los peajes y cuánto impactan los aumentos en el bolsillo

Los peajes de la Ciudad de Buenos Aires también aumentaron un 4,6% desde junio.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles de hasta dos ejes pagan $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 durante las horas pico.

Las motocicletas abonan $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico.

Los principales aumentos que llegaron en junio son:

Colectivos bonaerenses: +4,6%.

Colectivos de CABA: +4,6%.

Subte y Premetro: +4,6%.

Peajes porteños: +4,6%.

Trenes metropolitanos: +12,9%.

Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el gasto en transporte dentro del AMBA aumentó un 75% durante el último año.

Además, desde diciembre de 2023 acumula una suba del 1.276%.

Tarifa social y quiénes pueden acceder a descuentos

A pesar de los incrementos, continúan vigentes algunos beneficios para determinados grupos de usuarios.

La tarifa social mantiene un descuento del 55% sobre el valor pleno del boleto para quienes forman parte de programas sociales habilitados.

En la provincia de Buenos Aires, los beneficiarios pagan $457,02 por el boleto mínimo de colectivo.