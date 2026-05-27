El Gobierno nacional avanzó con un cambio importante en el esquema de transporte para personas con discapacidad y otros grupos protegidos por ley. A través de una nueva resolución oficial, el Ejecutivo dejó sin efecto el sistema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas por los boletos gratuitos de larga distancia.

La medida también alcanza a pacientes trasplantados, personas en lista de espera para trasplantes y menores con diagnóstico oncológico.

Qué decidió el Gobierno sobre los pasajes gratuitos

La decisión fue formalizada mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

Con esta modificación, el Estado dejará de pagar compensaciones económicas a las compañías de transporte automotor de larga distancia por los pasajes sin cargo otorgados a beneficiarios contemplados en distintas leyes nacionales.

El esquema estaba vigente desde 2018 y funcionaba como un mecanismo de reintegro parcial para las empresas que debían emitir boletos gratuitos.

Los pasajes gratuitos seguirán vigentes

A pesar de la eliminación del subsidio estatal, el Gobierno aclaró que las personas alcanzadas por la normativa continuarán teniendo derecho a viajar gratis.

Esto significa que las empresas de transporte seguirán obligadas a entregar pasajes sin costo a personas con discapacidad , pacientes trasplantados y otros beneficiarios incluidos por ley.

La medida elimina el sistema de compensaciones económicas a empresas de larga distancia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La fiscalización quedará bajo control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de supervisar el cumplimiento del sistema.

Por qué se eliminó el esquema de compensaciones

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la medida responde al nuevo marco de desregulación del transporte de larga distancia impulsado por el Decreto 883/2024.

Ese decreto habilitó a las empresas a definir recorridos, tarifas, horarios y modalidades de servicio con mayor libertad operativa.

Según argumentó el Gobierno, este nuevo escenario modificó las condiciones económicas bajo las cuales había sido creado el sistema de subsidios.

Qué pasará ahora con el sistema

La resolución también incorporó una cláusula transitoria para garantizar la continuidad de trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida.

Mientras tanto, las empresas deberán continuar ofreciendo pasajes gratuitos a los beneficiarios, aunque ya no recibirán compensaciones económicas directas por parte del Estado.

El cambio abre un nuevo escenario para el sistema de transporte de larga distancia y genera incertidumbre sobre cómo impactará en la prestación del servicio en los próximos meses.