El Gobierno de Javier Milei, a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, informó todos los cambios que regirán sobre el pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI) y confirmó un aumento en el precio del pasaporte y otros documentos de viaje. Mediante la Disposición 106/2026, el organismo a cargo de las documentaciones y los datos oficiales remarcó que no se trata de una nueva función, sino un salto tecnológico y del diseño que renueva por completo estas identificaciones que permiten viajar e identificarse en Argentina y todo el mundo. Según las disposiciones 54 y 55 de principios de 2026, Argentina comenzó a emitir versiones modernizadas para alinearse con estándares internacionales (OACI). De esta manera, se crearon los siguientes documentos: Aunque el DNI tarjeta ya existía, la nueva versión que se creó implica un avance significativo en seguridad: Al igual que el DNI, el pasaporte cambió su estructura interna: La nueva disposición formalizó una categoría específica para recién nacidos que, por motivos de salud, no pueden realizarse la toma de datos biométricos completa de inmediato. Este documento provisorio tiene una validez de 6 meses y está pensado para garantizar la identidad del bebé desde el primer momento hasta que pueda completar el trámite definitivo. El nuevo aumento es bastante significativo, en particular para los trámites de modalidad urgente. Además del aumento en el costo del trámite, la nueva Disposición del Gobierno explicó los objetivos del avance y algunas nuevas modificaciones.