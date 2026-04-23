Un informe privado elaborado por el economista José Ignacio Luis Simonella destacó que el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) mejoró su posicionamiento relativo dentro del sistema financiero argentino, expandió su volumen de préstamos y depósitos y sostuvo resultados positivos en un escenario de fuertes cambios para el sector. En medio de una profunda transformación del sistema financiero local, la entidad logró consolidar su crecimiento y fortalecer su presencia dentro de la actividad bancaria. El estudio señaló que durante 2025 la gestión resultó “altamente satisfactoria”, un desempeño que cobró mayor relevancia al compararlo con el resto del sistema y al extender el análisis hasta marzo de 2026, período atravesado por elevada volatilidad y una política monetaria restrictiva. En ese contexto, el banco no solo sostuvo resultados favorables, sino que además avanzó en variables clave como el financiamiento al sector privado y la captación de depósitos. De ese modo, reforzó su rol como intermediario financiero en una etapa en la que las entidades dejaron de destinar recursos al financiamiento público para volver a enfocarse en la economía real. De acuerdo con el informe, el NBCH se adaptó con éxito a este cambio de paradigma, incluso en un escenario en el que numerosas entidades registraron pérdidas durante algunos meses de 2025. Esa capacidad de respuesta quedó reflejada en la mejora de su posicionamiento dentro del sistema. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la entidad avanzó en los rankings de activos, pasivos y patrimonio neto, al tiempo que elevó su participación de mercado en los principales indicadores. En particular, pasó del puesto 29 al 25 en activos y patrimonio neto. También mejoró su market share en la mayoría de las variables relevadas. En volumen de negocio —medido como préstamos más depósitos del sector privado— subió del puesto 23 al 22, con una participación de 0,40% dentro del sistema financiero argentino. No obstante, el trabajo advierte que las comparaciones en términos absolutos pueden resultar parciales si no se contemplan las diferencias de escala entre entidades. En esa línea, remarcó que el NBCH, con operaciones concentradas en la provincia del Chaco y una sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, compite con bancos de alcance nacional presentes en economías significativamente mayores. Para corregir esa mirada, el análisis incorporó un indicador que vincula el volumen de negocio con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de las regiones donde opera cada entidad. Bajo ese enfoque, el desempeño del NBCH resultó todavía más relevante: alcanzó un ratio de 10,08%, por encima de entidades líderes del sistema como Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Galicia, entre otras. Ese dato refleja la fuerte incidencia del banco en la economía chaqueña, donde cumple un papel central como agente financiero y canaliza recursos hacia el sector privado tanto para inversión como para consumo. Además, el informe destacó que ese desempeño se logró bajo parámetros de eficiencia operativa, lo que permitió sostener resultados positivos y potenciar el impacto del crédito sobre la economía local. En materia de rentabilidad, el NBCH también mostró avances relevantes. A diciembre de 2025, se ubicó en el puesto 16 del ranking de resultados del sistema financiero argentino, con una participación de 1,43% sobre el total. El trabajo concluyó que la entidad no solo se adaptó al nuevo entorno económico, sino que además fortaleció su posicionamiento relativo dentro del sistema financiero. Hacia adelante, el principal desafío estará en definir una estrategia de expansión que le permita sostener este crecimiento en un mercado cada vez más competitivo y con potenciales nuevos jugadores.