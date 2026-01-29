En esta noticia
Febrero traerá nuevos aumentos en servicios esenciales, como prepagas, alquileres y transporte público. Los boletos de colectivo volverán a ajustarse tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, con variaciones que, según la jurisdicción, llegarán hasta el 4,8%.
¿Cuánto costará viajar en colectivo en febrero de 2026?
En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa de colectivos se incrementará 2,8%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el ajuste será mayor, de 4,5% desde el 1° de febrero. A continuación, el nuevo cuadro tarifario:
Ciudad de Buenos Aires (CABA)
- De 0 a 3 km: $ 637,58
- De 3 a 6 km: $ 708,46
- De 6 a 12 km: $ 763,05
- De 12 a 27 km: $ 817,67
Además, en CABA también sube el Subte, el cual pasará de $ 1.259 a $ 1.336 (con SUBE registrada) y el Premetro cuesta $ 467,60.
Provincia de Buenos Aires:
- De 0 a 3 km: $ 721,08
- De 3 a 6 km: $ 803,29
- De 6 a 12 km: $ 865,17
- De 12 a 27 km: $ 927,12
- Más de 27 km: $ 988,63
¿Cómo registrar la Tarjeta SUBE y evitar pagar de más?
Registrar tu Tarjeta SUBE es clave para cuidar el saldo y acceder a beneficios. Al hacerlo, se puede:
- Recuperar el saldo si tu tarjeta se pierde o se rompe.
- Ver el historial de viajes y los descuentos aplicados.
- Acceder a la Tarifa Social Federal si se pertenece a grupos beneficiarios.
- Hacer gestiones online con tu Clave SUBE.
- Recibir información oficial sobre transporte público.
Pasos para registrar la SUBE
- Ingresar a este formulario de registro.
- Completar tus datos personales (DNI y email).
- Cargar el número de tu tarjeta SUBE.
- Activar tu Clave SUBE para gestionar todo desde la web.