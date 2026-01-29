Febrero traerá nuevos aumentos en servicios esenciales, como prepagas, alquileres y transporte público. Los boletos de colectivo volverán a ajustarse tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, con variaciones que, según la jurisdicción, llegarán hasta el 4,8%.

¿Cuánto costará viajar en colectivo en febrero de 2026?

En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa de colectivos se incrementará 2,8%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el ajuste será mayor, de 4,5% desde el 1° de febrero. A continuación, el nuevo cuadro tarifario:

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

De 0 a 3 km: $ 637,58

De 3 a 6 km: $ 708,46

De 6 a 12 km: $ 763,05

De 12 a 27 km: $ 817,67

Además, en CABA también sube el Subte, el cual pasará de $ 1.259 a $ 1.336 (con SUBE registrada) y el Premetro cuesta $ 467,60.

Provincia de Buenos Aires:

De 0 a 3 km: $ 721,08

De 3 a 6 km: $ 803,29

De 6 a 12 km: $ 865,17

De 12 a 27 km: $ 927,12

Más de 27 km: $ 988,63

¿Cómo registrar la Tarjeta SUBE y evitar pagar de más?

Registrar tu Tarjeta SUBE es clave para cuidar el saldo y acceder a beneficios. Al hacerlo, se puede:

Recuperar el saldo si tu tarjeta se pierde o se rompe.

Ver el historial de viajes y los descuentos aplicados.

Acceder a la Tarifa Social Federal si se pertenece a grupos beneficiarios.

Hacer gestiones online con tu Clave SUBE.

Recibir información oficial sobre transporte público.

Pasos para registrar la SUBE