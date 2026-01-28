Ley de Alquileres | Los propietarios deberán indemnizar a los inquilinos si no cumplen con esta normativa

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de diciembre. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Sin embargo, también habrá incrementos para quienes basen sus acuerdos en el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Aumento de alquileres por ICL

Los inquilinos que mantengan contratos regidos por el ICL, es decir, previo a la derogación de la Ley de Alquileres, enfrentarán uno de los aumentos interanuales más significativos.

Desde principio de año, la suba anual está cerca al 36%. Vale destacar que este índice todavía se mantiene en cuenta para algunos contratos recientes, solo que con una actualización trimestral o cuatrimestral.

Aumento de alquileres en enero 2026

El organismo reveló este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, el cual fue de 2,8%. De esta forma, durante el año se acumuló una variación de 31,5%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Alquileres en septiembre de 2025.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total de $ 326.806.