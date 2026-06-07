Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock / Canva

Con la llegada de junio, millones de trabajadores en relación de dependencia esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Sin embargo, junto con el pago también surge la pregunta: ¿Cómo saber si el monto depositado es el correcto?

La respuesta está en el recibo de sueldo. Allí deben figurar los conceptos utilizados para realizar el cálculo y los descuentos aplicados. Revisar esa información puede ser clave para detectar errores y evitar cobrar menos de lo que corresponde.

Además, este año el proceso coincide con la implementación de nuevos formatos de recibos digitales impulsados por la reforma laboral, por lo que resulta aún más importante verificar cada dato antes de dar por válida la liquidación.

Cómo se calcula el aguinaldo

La normativa establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante cada semestre.

Para la primera cuota, que se abona en junio, deben analizarse los salarios cobrados entre enero y junio y tomar como referencia el mes en el que el trabajador registró el ingreso bruto más alto.

Ese valor será la base utilizada para determinar cuánto corresponde percibir en concepto de SAC.

El dato clave que hay que revisar en el recibo

Al momento de controlar la liquidación, el aspecto más importante es identificar cuál fue el sueldo bruto más alto del semestre.

No debe tomarse como referencia el salario neto que llega a la cuenta bancaria, sino la remuneración antes de los descuentos de jubilación, obra social y demás aportes obligatorios.

Una vez localizado ese monto, se divide por dos.

Por ejemplo, si el ingreso bruto más elevado entre enero y junio fue de $ 1.000.000, el aguinaldo bruto debería alcanzar los $ 500.000.

Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock

Qué conceptos deben estar incluidos

Al momento de determinar la mejor remuneración del semestre, las empresas deben considerar todos los conceptos remunerativos.

Esto incluye:

Horas extras.

Comisiones.

Bonificaciones.

Premios.

Adicionales salariales.

Por esa razón, un mes en el que se hayan cobrado horas extras o incentivos especiales puede convertirse en la base para calcular el aguinaldo.

Qué descuentos se aplican sobre el SAC

Aunque el cálculo inicial se realiza sobre el salario bruto, el importe final depositado será menor debido a los descuentos legales.

Entre las retenciones más habituales aparecen:

Aporte jubilatorio.

Obra social.

Ley 19.032 (PAMI).

Cuotas sindicales, cuando correspondan.

Por ese motivo, es normal que exista una diferencia entre el aguinaldo bruto informado en el recibo y el monto neto acreditado en la cuenta.

Cuándo corresponde cobrar un aguinaldo proporcional

No todos los trabajadores reciben el 50% completo de la mejor remuneración semestral.

Cuando una persona ingresó a una empresa después del inicio del período o atravesó situaciones que redujeron el tiempo efectivamente trabajado, el SAC se liquida de manera proporcional.

En esos casos, el monto surge de una fórmula que contempla la cantidad de meses trabajados dentro del semestre.

Qué hacer si el aguinaldo fue mal liquidado

Si al revisar los recibos aparecen diferencias en los cálculos o conceptos que generan dudas, lo recomendable es solicitar una explicación detallada al área de Recursos Humanos o Administración.

Contar con los recibos de sueldo de los últimos seis meses permitirá comparar la remuneración más alta del período y verificar si la empresa tomó correctamente la base de cálculo.

Realizar la revisión apenas se cobra el aguinaldo es fundamental para detectar posibles errores y gestionar cualquier corrección antes de que finalice el proceso de liquidación.