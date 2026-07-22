El Gobierno Nacional, mediante la promulgación de la Ley 2101 de 2021, ratificó la disminución de la jornada laboral a 42 horas semanales para los empleados del sector privado. (Fuente: Shutterstock)

A partir del 15 de julio de 2026, todas las compañías deberán reorganizar sus horarios y turnos para ajustarse al nuevo tope legal.

Esta modificación hace parte del plan gradual establecido por la Ley 2101 de 2021, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los empleados, equilibrar su dinámica personal y profesional y fortalecer los niveles de productividad en el país.

El Gobierno Nacional detalló los principales cambios en la jornada laboral para miles de trabajadores en Colombia. A partir de este año, la normativa obligará a todas las empresas del sector privado a disminuir la carga semanal a 42 horas, sin modificar el salario ni los beneficios previamente adquiridos.

Jornada laboral de 42 horas: ¿cuándo empieza a aplicarse?

La nueva fase de esta reforma comenzó a implementarse el 15 de julio. A partir de esa fecha, es imperativo que todas las empresas realicen ajustes en los horarios laborales de sus empleados para alinearse con el límite legal de 42 horas semanales.

Este ajuste es parte de un plan gradual que se inició en 2023, cuando la jornada máxima se redujo de 48 a 47 horas. En 2024, la jornada disminuirá a 46 horas y, en 2026, alcanzó su objetivo definitivo: 42 horas semanales, sin que esto implique una reducción salarial.

El Gobierno Nacional, mediante la promulgación de la Ley 2101 de 2021, ratificó la disminución de la jornada laboral a 42 horas semanales para los empleados del sector privado. (Fuente: Freepik)

Reducción de jornada laboral: cómo deben prepararse las empresas

Las organizaciones deben implementar esta reducción sin afectar la remuneración de los empleados ni alterar sus beneficios sociales. El objetivo es que la transición se realice de manera justa y no implique una disminución económica para los trabajadores.

Para garantizar su correcta ejecución, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo la supervisión de la implementación de la medida. Las empresas que no realicen los ajustes requeridos o que pongan en riesgo los derechos laborales pueden enfrentar sanciones.

La situación actual de los trabajadores y desempleados. (Fuente: Representación creada con IA)

Ley 2101 de 2021: reduce la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 fue promulgada con el propósito de reducir de manera progresiva la jornada laboral en Colombia, reduciendo las horas de trabajo de 48 a 42 horas semanales. Su implementación se realizará de forma escalonada y no conlleva modificaciones al salario base ni a los derechos previamente establecidos.

Este ajuste no abarca al sector público y no altera las normativas concernientes a horas extras, turnos especiales ni a las jornadas flexibles que hayan sido acordadas con anterioridad.

Jornada laboral reducida: ¿se mantiene la hora de almuerzo?

Una de las inquietudes más comunes entre los empleados se refiere a si la modificación de la jornada laboral influye en la duración del período destinado al almuerzo.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este período de descanso no será alterado. Los trabajadores mantendrán el derecho a un mínimo de una hora para alimentarse y recuperarse durante el transcurso del día.

Este intervalo, establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, continuará sin ser contabilizado dentro de las horas laborales efectivas. En términos claros, aun cuando la jornada laboral alcance las 42 horas semanales en 2026, el tiempo destinado al almuerzo seguirá considerándose como un período adicional y no remunerado dentro de la jornada laboral.