En esta noticia El festejo en redes de Patricia Bulrrich por la Ley de Salud Mental

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental tras un intenso debate. La iniciativa busca modificar los criterios de internación e incorporar el tratamiento contra las adicciones. Con esta votación, el texto oficialista avanzó a la Cámara de Diputados donde deberá obtener la segunda aprobación para convertirse en ley.

La propuesta legislativa generó discusiones parlamentarias sobre el financiamiento provincial y la atención médica. Sin embargo, el oficialismo logró destrabar el acuerdo tras negociar artículos clave con bloques aliados.

Tras la aprobación, la senadora Patricia Bullrich celebró el resultado a través de sus redes sociales donde la legisladora republicó su propio discurso en el recinto y reafirmó el respaldo a la medida.

El festejo en redes de Patricia Bulrrich por la Ley de Salud Mental

“ Tenemos media sanción a la Ley de Salud Mental . Esta ley es intervenir a tiempo: cuidar a las personas que sufren, a las familias y a los argentinos”, expresó la legisladora en su perfil de X.

El festejo de Bullrich por la aprobación de la ley de Salud Mental. Redes Sociales

Así, la senadora y referente del oficialismo subrayó la urgencia de actualizar una normativa que consideraba insuficiente. Su mensaje buscó marcar una clara diferencia con la legislación previa.