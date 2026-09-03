Confirmado | Las autoridades revisarán auto por auto para comprobar que tengan esta documentación o serán demorados en los accesos a CABA. (Imagen ilustrativa generada con IA)

En los accesos a la Ciudad de Buenos Aires rige un operativo permanente que ya lleva ocho meses de controles.

La Patrulla de Control de Accesos de la Policía porteña revisa a diario los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes sobre el Riachuelo, los puntos por donde ingresan y egresan unas 3,5 millones de personas cada jornada.

Qué documentación te van a pedir en el control vehicular

El operativo funciona las 24 horas, los siete días de la semana, con 16 puestos de control distribuidos en los accesos.

Según la Ley Nacional de Tránsito, todo conductor debe circular con:

Licencia de conducir vigente

Cédula verde o azul del vehículo

Seguro obligatorio al día

Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, si corresponde

Si te falta alguno de estos papeles, el auto puede quedar retenido en el lugar y se labra la multa correspondiente.

En caso de que el vehículo termine secuestrado, para recuperarlo hay que presentar el Comunicado de Devolución junto con original y fotocopia de la licencia, la cédula y el seguro.

El balance de los controles en los accesos

En ocho meses de operativos, la Policía de la Ciudad realizó más de 110 mil controles vehiculares y remitió por infracciones a más de 15 mil autos y motos. Los patrulleros trabajan en los 16 puestos fijos de la General Paz y los cruces del Riachuelo, con apoyo de la División K9 y cámaras del Anillo Digital.

No hace falta bajarte del auto salvo que exista una causa legal justificada , como sospecha fundada de un delito o una orden judicial. Los controles se hacen de forma aleatoria y rotativa, por lo que cualquier vehículo que circule por esos accesos puede ser detenido para la revisión.

Para evitar demoras, conviene llevar siempre encima la cédula del auto, el comprobante de seguro (puede ser digital) y la oblea de VTV al día, en especial si se circula habitualmente entre la Ciudad y el conurbano.