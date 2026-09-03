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Un proyecto ecológico ubicado en Marsh Harbour, Bahamas, busca voluntarios con perfil de creador de contenido para sumarse a su equipo.
La propuesta está publicada en Worldpackers y ofrece alojamiento, comidas y traslados a cambio de horas de trabajo.
En qué consiste el voluntariado en la granja de Bahamas
El anfitrión es Abaco Neem Farm, un proyecto sostenible enfocado en agricultura y conciencia ambiental.
Busca a alguien con buena narrativa visual para generar contenido en todas sus plataformas sociales.
Las tareas principales incluyen:
- Redacción, edición y publicación de contenidos
- Fotografía de productos y del predio
- Producción y edición de videos
- Gestión y actualización de redes sociales
La dedicación semanal es de 32 horas, con un día libre para descansar o recorrer la zona. Además, el voluntario tiene la posibilidad de aprender sobre trabajo agrícola durante la estadía.
Qué incluye la estadía y quiénes pueden aplicar
A cambio del trabajo, el anfitrión ofrece habitación compartida, desayuno y cena todos los días, uso libre de la cocina equipada y del lavadero, además del traslado desde la llegada hasta el predio.
La estadía mínima es de dos semanas y puede extenderse hasta cuatro. El puesto acepta tanto voluntarios solos como parejas o dúos, y entre los requisitos figuran:
- Tener entre 20 y 50 años
- Manejar inglés o italiano en nivel intermedio
Como en la mayoría de estas propuestas, quedan afuera los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, que corren por cuenta de cada voluntario.
El proyecto suma además certificaciones de la ONU en salud y bienestar, y acción climática, y tiene una reseña con puntaje máximo de un voluntario alemán que destacó la calidez del anfitrión y el aprendizaje sobre sostenibilidad.
Para aplicar hay que crear un perfil en Worldpackers y esperar la aprobación, aunque en este caso el anfitrión responde solo al 10% de las conversaciones, por lo que conviene postularse también a otras opciones en paralelo.