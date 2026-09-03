Vivir gratis en Las Bahamas: buscan voluntarios para crear contenido para redes sociales a cambio de alojamiento y comida.

Un proyecto ecológico ubicado en Marsh Harbour, Bahamas, busca voluntarios con perfil de creador de contenido para sumarse a su equipo.

La propuesta está publicada en Worldpackers y ofrece alojamiento, comidas y traslados a cambio de horas de trabajo .

En qué consiste el voluntariado en la granja de Bahamas

El anfitrión es Abaco Neem Farm, un proyecto sostenible enfocado en agricultura y conciencia ambiental.

Busca a alguien con buena narrativa visual para generar contenido en todas sus plataformas sociales.

Un proyecto ecológico ubicado en Marsh Harbour, Bahamas, busca voluntarios con perfil de creador de contenido para sumarse a su equipo. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Las tareas principales incluyen:

Redacción, edición y publicación de contenidos

Fotografía de productos y del predio

Producción y edición de videos

Gestión y actualización de redes sociales

La dedicación semanal es de 32 horas, con un día libre para descansar o recorrer la zona. Además, el voluntario tiene la posibilidad de aprender sobre trabajo agrícola durante la estadía.

Qué incluye la estadía y quiénes pueden aplicar

A cambio del trabajo, el anfitrión ofrece habitación compartida, desayuno y cena todos los días, uso libre de la cocina equipada y del lavadero, además del traslado desde la llegada hasta el predio.

La estadía mínima es de dos semanas y puede extenderse hasta cuatro. El puesto acepta tanto voluntarios solos como parejas o dúos, y entre los requisitos figuran:

Tener entre 20 y 50 años

Manejar inglés o italiano en nivel intermedio

Como en la mayoría de estas propuestas, quedan afuera los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, que corren por cuenta de cada voluntario.

El proyecto suma además certificaciones de la ONU en salud y bienestar, y acción climática, y tiene una reseña con puntaje máximo de un voluntario alemán que destacó la calidez del anfitrión y el aprendizaje sobre sostenibilidad.

Para aplicar hay que crear un perfil en Worldpackers y esperar la aprobación, aunque en este caso el anfitrión responde solo al 10% de las conversaciones, por lo que conviene postularse también a otras opciones en paralelo.